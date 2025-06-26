Донька найкращого бомбардира в історії УПЛ опублікувала в інстаграмі загадкове фото. Усе сходиться до того, що скоріше за все пара офіційно утворила сім'ю, повідомляє 24 канал.

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Шапаренко та Шацьких одружились

Христина Шацьких у соціальних мережах поділилась світлиною, на якій видно букет та частину білої сукні. Ба більше, 22-річна донька Максима Шацьких позначила Миколу Шапаренка на фото та додала емодзі з каблучкою та сердечком.

Шацьких натякнула на одруження з Шапаренком / Скриншот з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Микола Шапаренко та Христина Шацьких довгий час не розкривали свої стосунки. "Біло-синя" пара доволі довго тримала мовчання.

Проте приблизно місяць тому дівчина показала їх спільні фото з весілля іншого динамівця Максима Дячука. Стало зрозуміло, що Шапаренко та Шацьких зустрічаються.

Раніше повідомляли, що Динамо дізналось час та дату матчів у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів 2025/2026.