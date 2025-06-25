Команда Олександра Шовковського розпочне свій шлях у цьому турнірі з другого кваліфікаційного раунду. У середу, 18 червня, під час жеребкування кияни дізналися свого потенційного суперника, а тепер стала відома дата й час початку матчів "біло-синіх", повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Жальгіріса.

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Коли гратиме Динамо в ЛЧ

Динамо зіграє проти переможця пари Жальгіріс – Хамрун Спартанс. Саме литовський клуб першим повідомив, коли відбудуться поєдинки цієї стадії.

В організації турніру передбачено чотири можливих дні: 22/23 липня для перших ігор і 29/30 липня – для других. Згідно з інформацією литовців, перші матчі призначено на 22 липня.

У разі проходу Жальгіріса або мальтійського Хамрун Спартанс вони зустрінуться з Динамо спочатку вдома. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Другий поєдинок "біло-сині" гратимуть на умовно домашньому стадіоні в Любліні. Його старт заплановано на 21:00 за київським часом.

Довідка. Київське Динамо вже 30 червня вирушить на навчально-тренувальний збір, який пройде в Австрії. Він триватиме до 19 липня.

Нагадаємо, що раніше було названо зарплати гравців київського Динамо. Найбільше заробляють Володимир Бражко та Микола Шапаренко.