ПАОК неоднозначно прокомментировал жалобу Динамо в УЕФА из-за российского флага

Греческий клуб ПАОК, ставший соперником Динамо во 2 квалифай-раунде Лиги Европы, принадлежит олигарху с российскими корнями. Неудивительно, что противостояние сопровождают провокации и неприятные инциденты, направленные против украинцев.

Уже на выездном для себя матче греческие болельщики продемонстрировали неуважение к киевлянам, вывесив на трибунах флаг страны-агрессора. После этого клуб из Салоник выпустил достаточно противоречивое заявление, пишет 24 канал .

Как ПАОК отреагировал на жалобу Динамо

Через российскую трехцветную тряпку Динамо официально обратилось в дисциплинарные органы УЕФА с требованием наказать виновных в наглой провокации.

В то же время в ПАОКе заявили, что "для них существует только одна борьба, которая ведется на футбольном поле". Греки вроде бы стремятся "не быть участниками никаких конфликтов, играть в футбол, сохраняться спортивную атмосферу и двигаться вперед".

ПАОК призвал УЕФА "проявить принципиальность, как в борьбе с расизмом и ксенофобией, чтобы по достоинству оценить провокации против нашего клуба и Украины и не допустить повторения этих инцидентов".

Что не так с заявлением ПАОКа

С одной стороны, греческий клуб как бы поддерживает привлечение к ответственности тех, кто демонстрировал символику страны-убийцы на трибунах. Но в официальном заявлении ощущается попытка снять с себя ответственность.

На самом же деле "провокация против клуба" проходила на секторе организованной группы фанатов ПАОКа, поэтому версия о том, что соперник Динамо тоже является пострадавшей стороной в этой ситуации, не выдерживает критики.

К тому же в заявлении не звучит прямое осуждение российской агрессии и поддержка Украины.

Когда сыграют ПАОК и Динамо

Ответный матч между клубами состоится в четверг, 30 июля, в 20:45 по киевскому времени на арене в Салониках. Динамо официально попросило своих болельщиков не посещать игру из-за риска конфликтов.