В последний день лета состоялся центральный матч 4-го тура чемпионата Украинской Премьер-лиги. В Киеве встречались Динамо и житомирское Полесье.

Обе команды играли после еврокубковых матчей, а потому были в равных условиях. В конце концов класс чемпионов Украины оказался выше, пишет 24 Канал.

Как завершился матч Динамо – Полесье?

Старт встречи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского был за гостями. Уже на 7-й минуте Йосефи открыл счет в матче.

Такое начало не смутило команду Александра Шовковского. Ключевой стала ошибка голкипера "волков" Кудрика на 19-й минуте, которой воспользовался Герреро. Панамец стал основным форвардом в отсутствие Ваната.

До конца первого тайма мяч еще дважды побывал в воротах Полесья. Сначала Буяльский реализовал пенальти за фол против Волошина, а на 44-й минуте капитан "бело-синих" оформил дубль.

В начале второго тайма Волошин, который получил дебютный вызов в сборную Украины, поставил точку в матче, окончательно сняв вопрос о победителе. Кстати, это второй гол вингера в чемпионате.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Динамо со счетом 4:1.

Динамо – Полесье 4:1

Голы: Герреро, 19, Буяльский, 32 (с пен.), 44, Волошин, 50 – Йосефи, 7

Видео голов в матче Динамо – Полесье

Какое турнирное положение Динамо и Полесья?

В турнирной таблице УПЛ "бело-синие" идут на первом месте. Динамовцы имеют стопроцентный результат – четыре победы в четырех матчах.

Полесье потерпело третье подряд поражение в чемпионате и шесть в целом, включая матчи еврокубков. В таблице УПЛ "волки" занимают 10 место с тремя очками в активе.

