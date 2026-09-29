Будущий обладатель Золотого мяча сделал свои первые футбольные шаги именно в столичном клубе. Этот факт не остался без внимания пресс-службы Динамо, которая поздравила Шевченко с днем рождения.

Что сказали Шевченко в Динамо

В клубе отметили, что первые большие успехи пришли к лучшему бомбардиру в истории сборной Украины именно во время выступлений за "бело-синих".

Именно в Киеве начался большой футбольный путь Андрея Николаевича. В бело-синей футболке он покорял европейские стадионы, забивал незабываемые голы и стал одним из символов целой эпохи Динамо,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба клуба также отметила текущую работу 50-летнего юбиляра в роли руководителя украинского футбола.

"Сегодня Андрей Шевченко стоит на челе Украинской ассоциации футбола, заботясь о будущем и развитии. ФК "Динамо" (Киев) поздравляет Андрея Николаевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семейного тепла, сил, вдохновения и новых достижений на благо украинского футбола. Многая лета!", – добавили в Динамо.

Отметим, что президент УАФ является воспитанником столичного клуба. В составе первой команды Динамо, где нападающий начинал и завершал карьеру, Андрей Шевченко провел 249 официальных матчей: 124 гола и 41 голевая передача.

Что известно об Андрее Шевченко

Недавно 24 Канал рассказывал о юности и пути к успеху в спорте выдающегося украинского футболиста.

Известно, как будущий легендарный нападающий выглядел в детстве.

Сам Андрей Шевченко отмечал, кого считает своими лучшими партнерами на футбольном поле.