Динамо – РФШ: где и когда смотреть матч Лиги Европы-2024/2025

В четверг, 30 января, состоятся матчи восьмого тура Лиги Европы. В одном из них "бело-синим" будет противостоять латвийский клуб РФШ.

Игра состоится в немецком Гамбурге на "Фолькспаркштадион". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Динамо – РФШ

После семи туров подопечные Александра Шовковского замыкают турнирную таблицу основного этапа Лиги Европы. Сейчас киевляне имеют в своем активе лишь одно очко, которое добыли в предыдущем туре против Галатасарая.

Команда Виктора Мороза набрала в обновленной Лиге Европы пять зачетных баллов. Она располагается на 30-й строчке после сенсационной победы над Аяксом.

В Украине игру Динамо – РФШ будут транслировать эксклюзивно на медиасервисе "Megogo". Поединок можно посмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Megogopack XL".

За час до начала поединка и сразу после его окончания состоится традиционная аналитическая студия. В ней примут участие журналисты и приглашенные эксперты.

Отметим, что 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. По завершению игры будет доступен также видеообзор.

К слову. Динамо и РФШ впервые сыграют официальный очный поединок. Они встречались дважды только в контрольных матчах и в обоих из них победу одержали киевляне.

Напомним, что обе команды уже потеряли даже теоретические шансы на проход в плей-офф. Для продолжения участия в турнире надо финишировать в топ-24.