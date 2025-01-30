Онлайн-трансляция матча Динамо – РФШ в Лиге Европы 2024-2025

Киевское Динамо и латвийский РФШ сыграют матч в рамках Лиги Европы 30 января 2025 года. Трансляцию игры в Гамбурге можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В четверг, 30 января, киевское Динамо отыграет восьмой матч Лиги Европы 2024-2025. Подопечные Александра Шовковского будут противостоять латвийскому РФШ в номинально домашней встрече, сообщает 24 Канал.

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Финиш на минорной ноте

"Бело-синие" досрочно выбыли из гонки за место в плей-офф Лиги Европы. Команда Александра Шовковского проиграла шесть стартовых встреч в турнире.

Лишь в седьмом туре Динамо смогло добыть первый балл в таблицу, сыграв вничью с Галатасараем (3:3). Теперь же задачей на последний тур будет нефиниш на последнем месте, а также призовые и очки в таблицу коэффициентов УЕФА.

Соперник у Динамо для этого будет довольно приемлемый. Латвийский РФШ классом ниже киевлян, однако смог несколько раз удивить в этой Лиге Европы. Клуб из Риги смог отобрать очки у Галатасарая и Андерлехта, а также сенсационно одолеть Аякс.

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Где смотреть

Матч Динамо – РФШ онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 30 января в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе в Гамбурге.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Динамо – РФШ. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.