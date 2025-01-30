Динамо определилось со стартовым составом на последний матч Лиги Европы

Столичный клуб завершит свой евросезон поединком против латвийского РФШ. Матч не будет иметь турнирного значения для Динамо.

В четверг, 30 января, Динамо проведет матч последнего 8-го тура Лиги Европы с латвийским РФШ. Встреча в Гамбурге на арене "Фолькспаркштадион" начнется в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто выйдет в старте Динамо на матч с РФШ

Главный тренер Динамо Александр Шовковский в матче с РФШ не сможет рассчитывать на целый ряд игроков. Из-за травм поединок Лиги Европы пропустят Денис Попов, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Бражко и Владислав Дубинчак.

Накануне матча "бело-синие" попрощались с основным голкипером Георгием Бущаном, который подписал контракт с садовским Аль-Шабабом. Его место в воротах займет Руслан Нещерет.

Состав Динамо: Нещерет – Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко, Рубчинский, Пихаленок – Кабаев, Ярмоленко, Ванат

Стартовый состав Динамо на матч против РФШ / фото ФК Динамо

Отметим, что после 7-ми туров Динамо занимает последнее место в турнирной таблице. "Бело-синие" заработали лишь один балл. РФШ с 5 очками занимает 30-ю строчку.