У четвер, 30 січня, Динамо проведе матч останнього 8-го туру Ліги Європи з латвійським РФШ. Зустріч у Гамбурзі на арені "Фолькспаркштадіон" розпочнеться о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто вийде у старті Динамо на матч з РФШ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський у матчі з РФШ не зможе розраховувати на цілу низку гравців. Через травми поєдинок Ліги Європи пропустять Денис Попов, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Бражко та Владислав Дубінчак.

Напередодні матчу "біло-сині" попрощалися з основним голкіпером Георгієм Бущаном, який підписав контракт із садівським Аль-Шабабом. Його місце у воротах займе Руслан Нещерет.

Склад Динамо: Нещерет – Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Михайленко, Рубчинський, Піхальонок – Кабаєв, Ярмоленко, Ванат

Стартовий склад Динамо на матч проти РФШ / фото ФК Динамо

Зазначимо, що після 7-ми турів Динамо займає останнє місце у турнірній таблиці. "Біло-сині" заробили лише один бал. РФШ з 5 очками посідає 30-ту сходинку.