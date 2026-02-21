Старостенко не словом, а делом воплотил фразу, благодаря которой стал известным. А киевское Динамо пригласило его открыть весеннюю часть украинского чемпионата, написал мужчина в сети Threads.

Кто стал почетным гостем на матче Динамо – Рух?

Стас Старостенко служит в 5-й Штурмовой бригаде под позывным "Юрист". В самом начале полномасштабного вторжения о мужчине узнали по всему миру, когда он прямо посреди эфира израильского телевидения выдал легендарную фразу "Не надо пи***ть, надо помогать Украине".

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

Как состоялся символический стартовый удар матча УПЛ?

Первый удар в матче Динамо – Рух в УПЛ – смотрите видео:

Как сыграли Динамо и Рух в УПЛ?