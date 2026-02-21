Старостенко не словом, а делом воплотил фразу, благодаря которой стал известным. А киевское Динамо пригласило его открыть весеннюю часть украинского чемпионата, написал мужчина в сети Threads.
Смотрите также УПЛ возвращается: что надо знать о чемпионате Украины 2025 – 2026
Кто стал почетным гостем на матче Динамо – Рух?
Стас Старостенко служит в 5-й Штурмовой бригаде под позывным "Юрист". В самом начале полномасштабного вторжения о мужчине узнали по всему миру, когда он прямо посреди эфира израильского телевидения выдал легендарную фразу "Не надо пи***ть, надо помогать Украине".
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика
Как состоялся символический стартовый удар матча УПЛ?
Первый удар в матче Динамо – Рух в УПЛ – смотрите видео:
Как сыграли Динамо и Рух в УПЛ?
- По данным с сайта УПЛ, киевляне одержали не слишком убедительную победу со счетом 1:0.
- Единственный гол в противостоянии с львовянами на 75-ой минуте забил нападающий Матвей Пономаренко.
- Поле стадиона "Динамо" в Киеве было в плохом состоянии, что мешало обеим командам показывать свой футбол.
- Динамо после победы сократило отставание от лилера ЛНЗ до 6 очков, но команда из Черкасс имеет игру в запасе.
- Рух идет в УПЛ 11-ым и находится в угрожающей близости к зоне вылета.