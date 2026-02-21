Старостенко не словом, а ділом втілив фразу, завдяки якій став відомим. А київське Динамо запросило його відкрити весняну частину українського чемпіонату, написав чоловік у мережі Threads.

Хто став почесним гостем на матчі Динамо – Рух?

Стас Старостенко служить у 5-ій Штурмовій бригаді під позивним "Юрист". На самому початку повномасштабного вторгнення про чоловіка дізналися по всьому світу, коли він просто посеред етеру ізраїльського телебачення видав легендарну фразу "Не треба пи***ти, треба допомагати Україні".

Увага! У відео присутня нецензурна лексика

Як відбувся символічний стартовий удар матчу УПЛ?

Перший удар у матчі Динамо – Рух в УПЛ – дивіться відео:

Як зіграли Динамо і Рух в УПЛ?