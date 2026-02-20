16 команд нашої "еліти" знову вийдуть на українські стадіони, щоб визначити найкращих. 24 Канал розповідає, чого очікувати від другої частини сезону УПЛ.

До теми Скандал у Карпатах: львівський клуб обрав нового капітана через російську промову свого лідера

Що чекає на фанатів у другій частині сезону?

Весь чемпіонат складається з 30-ти турів і у першій частині сезону було відіграно 16 із них. Відповідно на зиму та весну заплановано по 14 матчів у кожної з команд.

Єдиним виключення є Верес та Металіст 1925, які свою очну гру першого кола не дограли. Тоді на стадіоні в Житомирі зламався генератор та вимкнулось світло.

Скоріш за все, матч дограють навесні у Рівному, хоч Верес і вимагав технічної поразки для команди-господарки. Втім пізніше "червоно-чорні" таки погодились на догравання/

Бути в курсі всіх топових спортивних подій можна з betking. Від актуальних прогнозів до результатів матчів – усе, що цікавить фанатів футболу, зібрано на одному сайті.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Хто битиметься за чемпіонство?

Головною сенсацією першого кола став черкаський ЛНЗ. Команда Віталія Пономарьова виграла 11 з 16-ти матчів та пішла на зимову перерву лідером турнірної таблиці УПЛ.

Команда ділить перше місце із Шахтарем, але розташувалась вище завдяки виграному очному матчу. На початку жовтня ЛН розгромив "гірників" з рахунком 4:1.

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026:

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. ЛНЗ 16 11 2 3 20 – 8 35 2. Шахтар 16 10 5 1 42 – 12 35 3. Полісся 16 9 3 4 26 – 11 30 4. Динамо 16 7 5 4 35 – 21 26 5. Кривбас 16 7 5 4 28 – 24 26 6. Колос 16 6 7 3 17 – 13 25 7. Металіст 1925 15 6 6 3 18 – 12 24 8. Зоря 16 6 5 5 19 – 18 23 9. Карпати 16 4 7 5 20 – 21 19 10. Рух 16 6 1 9 15 – 23 19 11. Верес 15 4 6 5 13 – 17 18 12. Оболонь 16 4 5 7 12 – 27 17 13. Кудрівка 16 4 3 9 19 – 30 15 14. Епіцентр 16 4 2 10 18 – 27 14 15. Олександрія 16 2 5 9 14 – 28 11 16. Полтава 16 2 3 11 14 – 38 9

Ймовірно, саме боротьбою за чемпіонство і спричинений головний трансфер цієї зими. Шахтар викупив у черкасців Проспера Оба за 4,5 мільйона євро.

Нігерієць перебрався в Черкаси влітку та оформив 7 голів та три асисти. Йому на заміну ЛНЗ придбав лідера Кривбасу Єгора Твердохліба, тому для криворіжців друга частина обіцяє бути непростою.

Ще одним претендентом на чемпіонство може вважатися Полісся. Житомирці класно підсилились взимку, підписавши Краснічі, Краснопіра та Емерллаху. Проте "вовки" відстають від лідерів на п'ять очок, що робить їх шанси на "золото" меншими.

Що чекає на Динамо?

А ось Динамо – головне розчарування першої половини сезону. Після чотирьох перемог влітку кияни видали жахливу осінь, протягом якої виграли лише одну зустріч. Як наслідок, Олександр Шовковський залишив клуб.

Завершувати сезон Динамо буде із Ігорем Костюком. Наразі кияни четверті, майже без шансів на чемпіонство (-9 очок). Проте за путівку в єврокубки Динамо має зачепитися.

Хто ще бортиметься за єврокубки? Однозначно, Металіст 1925, який має дуже сильний склад та можливості. Також серед претендентів намалювались Колос і Кривбас, хоча їх шанси менші.

Хто може вилетіти?

Що ж стосується зони вильоту, то тут явним аутсайдером виглядає Полтава. Команда проводила збори в Україні та за кадровим потенціалом є найбільш скромною.

Також не дуже йдуть справи у Олександрії, яка ще минулого сезону брала "срібло".УПЛ. Туманні перспективи і у Руха. Львів'яни віддали багатьох лідерів у Карпати і тепер це буде геть інший колектив.

Який формат і де дивитися УПЛ?

Турнір має завершитись 30 травня, за два тижні до старту чемпіонату світу-2026. Всі матчі чемпіонату України транслюються на телеканалі УПЛ ТБ, який є на більшості ОТТ-платформ.

Зазначимо, що лише переможець УПЛ отримає путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Команди з 2 по 4 місця гратимуть в Лізі Європи/Лізі конференцій.

Що ж стосується вильоту, то напряму у Першу лігу понизяться останні два клуби чемпіонату. Команди ж, які посядуть 13 – 14 позиції, гратимуть у перехідних матчах з 3 та 4 командами другого дивізіону.