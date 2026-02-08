Одним із суперників Карпат на зборах став шведський клуб ГАІС. Перед стартом спарингу зі скандинавами стався неприємний для фанатів львів'ян інцидент, повідомляє сайт Карпат.
Що сталось у Карпатах?
Клуб проводив онлайн-трансляцію зустрічі у себе на ютуб-каналі. У прямий ефір потрапила мотиваційна промова капітана Карпат Дениса Мірошниченка.
Фанатів обурило те, що Денис спілкувався із партнерами по команді російською. Карпати ж одразу відреагували на цей момент та заявили, що команда змінить капітана.
У зв’язку з діями капітана Дениса Мірошніченка, що мали місце перед сьогоднішнім контрольним матчем проти шведського ГАІС, команда обере нового капітана. Про результати виборів клуб повідомить додатково,
– йдеться у заяві клубу.
Хто стане капітаном Карпат?
У підсумку вже на наступний день Карпати оголосили ім'я нового капітана. Ним став гравець збірної Молдови Владислав Бабогло. Віцекапітанами стали Амбросій Чачуа та бразильський новачок Едсон Фернандес.
До слова, восени минулого року Бабогло мав конфлікт із фанатами Карпати. Захисник не стримався після критики вболівальників та висловив чимал нецензурних думок на їх адресу.
Як Карпати проводять сезон 2025 – 2026?
Минулого сезону львів'яни ледь не потрапили у єврокубки. Підопічні Владислава Лупашка посіли шосте місце в УПЛ та планували поборотися за місце в Лізі конференцій у цьому сезоні.
Проте перша частина сезону 2025 – 2026 вийшла не надто вдалою для Карпати. Львів'яни набрали лише 19 очок після 16-ти турів та пішли на зимову паузу дев'ятими в турнірній таблиці УПЛ.
Через це наприкінці грудня Карпати залишив тренер Владислав Лупашко. Йому на заміну "зелено-білі" призначили іспанського фахівця Франа Фернандеса.
Карпати провели активну трансферну кампанію взимку, підписавши шістьох гравців Руха. Новачками "зелено-білих" стали Віталій Холод, Ростислав Лях, Ілля Квасниця, Едсон Фернандес, Марко Сапуга та Бабукар Фаал згідно з даними Transfermarkt.