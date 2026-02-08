Одним із суперників Карпат на зборах став шведський клуб ГАІС. Перед стартом спарингу зі скандинавами стався неприємний для фанатів львів'ян інцидент, повідомляє сайт Карпат.

Що сталось у Карпатах?

Клуб проводив онлайн-трансляцію зустрічі у себе на ютуб-каналі. У прямий ефір потрапила мотиваційна промова капітана Карпат Дениса Мірошниченка.

Фанатів обурило те, що Денис спілкувався із партнерами по команді російською. Карпати ж одразу відреагували на цей момент та заявили, що команда змінить капітана.

У зв’язку з діями капітана Дениса Мірошніченка, що мали місце перед сьогоднішнім контрольним матчем проти шведського ГАІС, команда обере нового капітана. Про результати виборів клуб повідомить додатково,

– йдеться у заяві клубу.

Хто стане капітаном Карпат?

У підсумку вже на наступний день Карпати оголосили ім'я нового капітана. Ним став гравець збірної Молдови Владислав Бабогло. Віцекапітанами стали Амбросій Чачуа та бразильський новачок Едсон Фернандес.

До слова, восени минулого року Бабогло мав конфлікт із фанатами Карпати. Захисник не стримався після критики вболівальників та висловив чимал нецензурних думок на їх адресу.

