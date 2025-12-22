Мирон Маркевич тривалий час утримувався від критики своєї колишньої команди. Однак тепер 74-річний тренер вирішив розповісти про наболіле, повідомляє 24 Канал з посиланням на Meta.ua.

Чому Маркевич розкритикував гравців Карпат?

Досвідчений фахівець розкритикував трансферну діяльність менеджменту львівських Карпат. На його думку, кваліфікація нових гравців не відповідає вимогам клубу.

Минулого року клуб підписав близько півтора десятка гравців практично з усього світу. І відразу скажу, що 80% з них – г*мно,

– сказав Маркевич.

За словами тренера, шеф-скаут "левів" Гліб Корнієнко намагався нав'язати Маркевичу слабких легіонерів, коли той був біля керма команди. Та все ж гравців підписали, коли Карпати очолив Владислав Лупашко.

Потім це "сміття", вибачте за вираз, хотіли засунути в Полісся, коли командою керував Імад Ашур. Але добре, що завчасно цим махінаціям завадив президент житомирського клубу Геннадій Буткевич. Тому знову повернулися до Карпат,

– заявив Маркевич.

У махінаціях на трансферах Маркевич звинуватив гендиректора клубу Андрія Русола та його підлеглих.

В цьому замішаний Корнієнко, Гліб Платов, а ідейним натхненником всіх цих схем був генеральний директор клубу Андрій Русол. Єдиний футболіст, кого можна назвати більш-менш кваліфікованим у всій цій компанії, це Бруніньйо. Хоча можна було зробити справжню команду з вихованців львівського футболу, які зовсім недавно виступали й за Рух,

– зауважив тренер.

Мирон Маркевич порадив президенту Карпат розібратися з махінаціями, адже на них наживаються дотичні до трансферів люди.

Довідка. У складі львівських Карпат заявлено 9 легіонерів: 5 бразильців, молдован, іспанець, аргентинець та еквадорець. Найбільшу кількість матчів провів Пауло Вітор з Бразилії – 17 поєдинків, 2 голи та один асист.

Як Карпати виступили осінній частині сезону 2025 – 2026?