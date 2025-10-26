Поєдинок між Карпатами та Рухом завершився нульовою нічиєю. Наприкінці зустрічі "леви" ледве не пропустили гол від гравця "жовто-чорних", пише 24 Канал.

Чому сталася суперечка між Бабогло та фанатами?

Після фінального свистка вболівальники вигукували неприємні для футболістів слова, звинувачуючи їх у недостатній самовіддачі. Образи зачепили захисника Карпат Владислава Бабогло, який підійшов до фанатської трибуни.

Між ним та вболівальниками відбулася суперечка. Футболіст намагався пояснити, що команда віддає усі сили на полі та на тренуваннях. Однак фанатам така відповідь не сподобалася.

Згодом до суперечки приєднався один з тренерів Карпат і тепер вже Бабогло заспокоював фахівця. Обидві сторони конфлікту для аргументації власної думки використовували ненормативну лексику.

Відео конфлікту Бабогло з фанатами. Обережно 18+!

Нагадаємо, що наприкінці матчу між футболістами Карпат та Руху відбулася сутичка. Суперечка відбулася через зауваження тренера "левів" Владислава Лупашка гравцю Руху Богдану Слюбику.

Які результати демонструють Карпати в УПЛ?