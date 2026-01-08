8 січня львівський клуб оголосив про початок співпраці із 45-річним іспанським фахівцем. "Леви" не стали розкривати подробиць контракту із Франсіско Фернандесом, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Карпат.

Оце так "Більшість футболістів – г*мно": Маркевич розніс трансферну політику Карпат

Хто допомагатиме Фернандесу у Карпатах?

Цікаво, що іспанцю у Львові допомагатиме попередній тренерський штаб, який зберігся майже у повному складі. Львівський клуб лише покинули Владислав Лупашко та його помічник Ігор Єрмаков.

Цікаво, що Лупашком вже цікавляться два іноземні клуби, один із яких бореться за потрапляння у Лігу чемпіонів.

У тренерський штаб Франа потрапили: Сергій Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрій Шевчук та Володимир Кравчук. Також разом із Іспанії з Фернандесом у Карпати приїхав 47-річний іспанський асистент Вісенте Фустер Руіс.

Що відомо про Франа Фернандеса?

Тренерська діяльність Фернандеса розпочалась у скромних іспанських клубах – Полідепортіво, Адра та Еспаньйол дель Алькуян.

У 2012-му потрапив у структуру Альмерії, де попрацював із юнацькою командою, після чого очолив другу команду Б. Згодом був виконувачем обов'язків головного тренера першої команди та повноцінним наставником.

У 2019 році Фернандес став головним тренером Алькоркона, куди повернувся у 2021-му після роботи у Тенеріфе (13 матчів).

Його останнім клубом перед тим, як очолити Карпати, став Реал Мурсія (41 гра). Дані взяті із порталу Transfermarkt.

У якій ситуації Карпати пішли на зимову перерву?

Львівський клуб вилетів із Кубка України, тому продовжив боротьбу лише в УПЛ. У поточному сезоні 2025 – 2026 Карпати після 16-ти турів йдуть на 9-му місці турнірної таблиці. "Леви" набрали 19 балів.

Відставання від восьмої луганської Зорі складає 4 очки.

Наразі львів'яни перебувають у відпустці, після чого зберуться у Львові та вирушать на закордонні збори в Іспанію. Саме там нового наставника презентують команді.