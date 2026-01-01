Офіційна заява про відхід Владислава Лупашка з'явилась на офіційному сайті та соцмережах львівського клубу. Під публікацією на сторінці Карпат у фейсбуці у коментарі "залетів" президент Руха Григорій Козловський, який також вирішив залишити свою реакцію на таку новину, інформує 24 Канал.

Оце так "Більшість футболістів – г*мно": Маркевич розніс трансферну політику Карпат

Якою була реакція Козловського на відхід Лупашка?

Цікаво, що своїм коментарем власник "жовто-чорних" неабияк здивував львівських фанів. Козловський потішився із того, що Лупашко покидає кермо "зелено-білих".

Це найкраще що могло статись у львівському футболі, принаймні цієї ночі,

– написав Козловський.



Реакція Козловського на відхід Лупашка із Карпат / Скриншот із фейсбуку "левів"

Відзначимо, що на офіційному сайті Карпат подякували наставнику за роботу та побажали успіхів у подальшій кар'єрі.

ФК Карпати щиро вдячний Владиславу Лупашку за вагомий внесок у розвиток клубу та бажає успіхів у подальшій кар'єрі,

– йдеться у заяві львівського клубу.

У ЗМІ вже давно фігурує ім'я іспанського спеціаліста Франа Фернандеса, який ймовірно повинен стати заміною Лупашку.

Що відомо про кар'єру Лупашка на чолі Карпат?

Лупашко прийшов у структуру львівського клубу влітку 2024-го, коли очолив юнацьку команду U-19. Після чого раптово був призначений головним тренер першої команди "левів".

На чолі "зелено-білих" провів 50 матчів, у яких його підопічні здобули 19 перемог, 14 разів зіграли внічию та зазнали 17 поразок.

Відзначимо, що на зимову перерву Карпати пішли дев'ятими, набравши у 16-ти турах 19 балів. Нагадаємо, що у першому сезоні для Лупашка у Львові "леви" зупинились за два кроки від зони єврокубків – шоста сходинка.

Як на відхід Лупашка відреагували фани Карпат?

Реакція уболівальників "левів" була доволі двояка. Хто підтримав наставника та подякував йому за зроблену роботу. А хтось порадів разом із Козловським із новини про відхід Лупашка.

Цікаво, що далеко не усі впевнені, що причина поганих виступів команди у поточному сезоні 2025 – 2026 була через Лупашка та його тренерський штаб. Чимало фанів винуватять в усіх бідах директора клубу Андрія Русола та компанію PASS.

Реакції фанів Карпат на відхід Лупашка: