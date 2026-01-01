Официальное заявление об уходе Владислава Лупашко появилось на официальном сайте и соцсетях львовского клуба. Под публикацией на странице Карпат в фейсбуке в комментарии "залетел" президент Руха Григорий Козловский, который также решил оставить свою реакцию на такую новость, информирует 24 Канал.

Вот так "Большинство футболистов – г*вно": Маркевич разнес трансферную политику Карпат

Какой была реакция Козловского на уход Лупашко?

Интересно, что своим комментарием владелец "желто-черных" изрядно удивил львовских фанов. Козловский порадовался с того, что Лупашко покидает руль "зелено-белых".

Это лучшее что могло произойти во львовском футболе, по крайней мере этой ночью,

– написал Козловский.



Реакция Козловского на уход Лупашко из Карпат / Скриншот с фейсбука "львов"

Отметим, что на официальном сайте Карпат поблагодарили наставника за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

ФК Карпаты искренне благодарен Владиславу Лупашко за весомый вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей карьере,

– говорится в заявлении львовского клуба.

В СМИ уже давно фигурирует имя испанского специалиста Франа Фернандеса, который вероятно должен стать заменой Лупашко.

Что известно о карьере Лупашко во главе Карпат?

Лупашко пришел в структуру львовского клуба летом 2024-го, когда возглавил юношескую команду U-19. После чего внезапно был назначен главным тренер первой команды "львов".

Во главе "зелено-белых" провел 50 матчей, в которых его подопечные одержали 19 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

Отметим, что на зимний перерыв Карпаты ушли девятыми, набрав в 16-ти турах 19 баллов. Напомним, что в первом сезоне для Лупашко во Львове "львы" остановились в двух шагах от зоны еврокубков – шестая строчка.

Как на уход Лупашко отреагировали фаны Карпат?

Реакция болельщиков "львов" была довольно двоякая. Кто поддержал наставника и поблагодарил его за проделанную работу. А кто-то порадовался вместе с Козловским из новости об уходе Лупашко.

Интересно, что далеко не все уверены, что причина плохих выступлений команды в текущем сезоне 2025 – 2026 была из-за Лупашко и его тренерского штаба. Немало фанов обвиняют во всех бедах директора клуба Андрея Русола и компанию PASS.

Реакции фанов Карпат на уход Лупашко: