В частности, "львы" рассматривают замену Владиславу Лупашко. Инсайдер Игорь Бурбас в своем телеграм-канале рассказал, кто может стать новым главным тренером Карпат, сообщает 24 канал.
Читайте также Любитель Жириновского может покинуть украинский гранд: он захотел космическую зарплату
Кто может возглавить Карпаты вместо Лупашко?
По информации инсайдера, главным кандидатом на тренерский мостик Карпат является 45-летний испанский специалист – Фран Фернандес.
Его последним местом работы был клуб Мурсия, который он покинул еще в летнее межсезонье. До этого Фернандес работал в Алькорконе и Тенерифе,
– написал Бурбас.
Также известно, что Фернандес имел опыт работы еще в одном испанском клубе. Он работал ассистентом главного тренера в Альмерии.
Как пишет Sport.ua, в переговорах с испанским специалистом участвовали Роман Зозуля и Евгений Коноплянка, которые сейчас занимаются агентской деятельностью. Их пригласил генеральный директор Карпат Андрей Русол.
Каково положение Карпат в чемпионате Украины?
На зимний перерыв львовский клуб ушел на 9 месте в турнирной таблице УПЛ. В активе Карпат 19 зачетных пунктов – 4 победы, 7 ничьих и 5 поражений.
В последнем матче "львы" встречались с Полесьем. Львовский клуб уступил с житомирянами – 3:2.
Следующий матч с участием Карпат состоится аж в феврале 2026 года. Львовяне сыграют против Шахтера – 21 февраля.