В конце текущего сезона 2025 – 2026 у Ефима Конопли заканчивается контракт с донецким Шахтером. Дончане предложили защитнику улучшенное новое соглашение, передает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Какой контракт предложил Шахтер Конопле?

Шахтер предложил Конопле 700 тысяч долларов в год или 60 тысяч долларов в месяц. Однако футболист сборной Украины не спешит подписывать такой контракт.

Не исключено, что Конопля хочет покинуть команду и продолжить карьеру в каком-то другом европейском чемпионате.

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, о финансовых аппетитах Конопли. Ефим установил нереальный запрос по желаемой зарплате, который составил космические 1,5 миллиона долларов в год.

Такие деньги не зарабатывает даже ни один бразильский легионер Шахтера. В то же время 26-летний защитник хотел стать самым высокооплачиваемым игроком донецкого гранда.

Что известно о статистике Конопли в Шахтере?

Почти всю свою карьеру Конопля играл за Шахтер. был лишь перерыв на аренду в черниговскую Десну.

В футболке дончан Ефим уже провел 106 матчей, в которых отметился 7 голами и 15 ассистами.

В этом сезоне 2025 – 2026 защитник принял участие в 19 поединках, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Конопли в 5 миллионов евро.

В какой скандал попал Конопля?

Скандал с Коноплей разгорелся в середине октября 2025-го. В соцсетях Ефим оставлял лайки под пророссийскими публикациями, в частности под видео с Жириновским. Когда все вспыхнуло футболист прокомментировал ситуацию в своем инстаграме, где не опроверг все это, а намекнул, что источник не является проверенным, а он является патриотом Украины.

Впоследствии он извинился за такие свои нелепые действия. Произошло это после реакции на ситуацию Шахтера. Донецкий клуб даже начал внутреннее расследование. Позже "горняки" сообщили результат такого расследования. В клубе заверили, что Конопля признал свою вину и присоединился к приобретению пикапа для болельщиков команды, которые защищают Украину от России.

"Игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне попросил прощения у болельщиков, команды и клуба. Ефим Конопля также присоединился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения Шахтера, которые сейчас защищают Украину на фронте. ФК Шахтер считает ситуацию решенной и продолжает сотрудничество с игроком в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников", – говорилось в заявлении донецкого клуба.