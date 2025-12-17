Наприкінці поточного сезону 2025 – 2026 у Юхима Коноплі закінчується контракт із донецьким Шахтарем. Донеччани запропонували захиснику покращену нову угоду, передає 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Який контракт запропонував Шахтар Коноплі?

Шахтар запропонував Коноплі 700 тисяч доларів на рік або 60 тисяч доларів на місяць. Однак футболіст збірної України не поспішає підписувати такий контракт.

Не виключено, що Конопля хоче покинути команду та продовжити кар'єру в якому іншому європейському чемпіонаті.

Раніше журналіст Ігор Бурбас повідомляв, про фінансові апетити Коноплі. Юхим встановив нереальний запит щодо бажаної зарплати, який склав космічні 1,5 мільйона доларів на рік.

Такі гроші не заробляє навіть жоден бразильський легіонер Шахтаря. Водночас 26-річний захисник хотів стати найбільш високооплачуваним гравцем донецького гранда.

Що відомо про статистику Коноплі у Шахтарі?

Майже усю свою кар'єру Конопля грав за Шахтар. була лише перерва на оренду у чернігівську Десну.

У футболці донеччан Юхим вже провів 106 матчів, у яких відзначився 7 голами та 15 асистами.

У цьому сезоні 2025 – 2026 захисник взяв участь у 19 поєдинках, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Коноплі у 5 мільйонів євро.

У який скандал потрапив Конопля?

Скандал із Коноплею розгорівся у середині жовтня 2025-го. У соцмережах Юхим залишав лайки під проросійськими публікаціями, зокрема під відео із Жириновським. Коли все спалахнуло футболіст прокоментував ситуацію у своєму інстаграмі, де не спростував все це, а натякнув, що джерело не є перевіреним, а він є патріотом України.

Згодом він попросив вибачення через такі свої безглузді дії. Сталось це після реакції на ситуацію Шахтаря. Донецький клуб навіть розпочав внутрішнє розслідування. Пізніше "гірники" повідомили результат такого розслідування. У клубі запевнили, що Конопля визнав свою провину та долучився до придбання пікапа для уболівальників команди, які захищають Україну від Росії.

"Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їх неприпустимість і щиро попросив вибачення в уболівальників, команди та клубу. Юхим Конопля також долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху Шахтаря, які нині захищають Україну на фронті. ФК Шахтар вважає ситуацію вирішеною та продовжує співпрацю з гравцем у дусі відповідальності, поваги й підтримки українських захисників", – йшлось у заяві донецького клубу.