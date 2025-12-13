Главная встреча тура прошла вечером субботы, 13 декабря, в Житомире. Местное Полесье без Руслана Ротаня принимало львовские Карпаты, сообщает 24 Канал.
Как Карпаты оказались в кризисе?
Наставник хозяев пропускал игру из-за трехматчевой дисквалификации за неспортивное поведение в прошлом туре. Несмотря на поражение от Руха, житомирцы остались третьими в таблице.
Команда пытается не выпадать из чемпионской гонки, хотя стабильности в результатах "волков" нет. Зато Карпаты вообще оказались в затруднительном положении.
Подопечные Лупашко взяли лишь одно очко в последних трех матчах и отдалились от еврокубковой зоны. Поэтому в СМИ начались распространяться инсайды о возможной смене тренера зимой.
Полесье – Карпаты 3:2
Голы: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайличенко, 54, Краснопир, 88.
Похоже, что матч в Житомире лишь подогреет эти слухи. Полесье уже с первых минут захватило инициативу и забило два гола до перерыва. Главным героем встречи стал экс-игрок Карпат Алексей Гуцуляк.
На 15-й минуте вингер удачно подал с фланга на Гайдучика, который головой открыл счет. А чуть позже Алексей сам отличился после прострела Назаренко и эффектного финта.
А после перерыва Полесье добило гостей из Львова и снова не без участия Гуцуляка. Игрок выдал ассист на Брагару и тот со второй попытки таки пробил Домчака.
В конце концов Карпаты смогли вернуться в игру. Довольно быстро был забит первый мяч усилиями Михайличенко, который забил в свои ворота. А под занавес матча до минимальной разницы мячей сократил Краснопир. Но создать эффектный камбэк гости так и не смогли.
Как команды проводят сезон 2025 – 2026?
- Полесье во второй раз за сезон обыграло Карпаты. В первом круге житомирцы торжествовали во Львове со счетом 2:0 благодаря голам Гайдучика и Назаренко.
- Победа оставила "волков" на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Ротаня приблизились к Шахтеру на расстояние двух баллов.
- Однако у дончан еще есть матч в запасе против Эпицентра. Лидер чемпионата Украины ЛНЗ опережает Полесье аж на пять очков. Карпаты же проиграли второй матч подряд.
- Безвыигрышная серия команды продолжилась уже до четырех встреч. Львовяне остались на девятом месте. При этом по итогам тура "зелено-белых" еще может обойти Верес и Рух.