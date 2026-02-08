Одним из соперников Карпат на сборах стал шведский клуб ГАИС. Перед стартом спарринга со скандинавами произошел неприятный для фанатов львовян инцидент, сообщает сайт Карпат.
Что произошло в Карпатах?
Клуб проводил онлайн-трансляцию встречи у себя на ютуб-канале. В прямой эфир попала мотивационная речь капитана Карпат Дениса Мирошниченко.
Фанатов возмутило то, что Денис общался с партнерами по команде на русском. Карпаты же сразу отреагировали на этот момент и заявили, что команда сменит капитана.
В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевших место перед сегодняшним контрольным матчем против шведского ГАИС, команда выберет нового капитана. О результатах выборов клуб сообщит дополнительно,
– говорится в заявлении клуба.
Кто станет капитаном Карпат?
В итоге уже на следующий день Карпаты объявили имя нового капитана. Им стал игрок сборной Молдовы Владислав Бабогло. Вице-капитанами стали Амбросий Чачуа и бразильский новичок Эдсон Фернандес.
К слову, осенью прошлого года Бабогло имел конфликт с фанатами Карпаты. Защитник не сдержался после критики болельщиков и выразил немало нецензурных мыслей в их адрес.
Как Карпаты проводят сезон 2025 – 2026?
- В прошлом сезоне львовяне едва не попали в еврокубки. Подопечные Владислава Лупашко заняли шестое место в УПЛ и планировали побороться за место в Лиге конференций в этом сезоне.
- Однако первая часть сезона 2025 – 2026 получилась не слишком удачной для Карпаты. Львовяне набрали лишь 19 очков после 16-ти туров и ушли на зимнюю паузу девятыми в турнирной таблице УПЛ.
- Из-за этого в конце декабря Карпаты покинул тренер Владислав Лупашко. Ему на замену "зелено-белые" назначили испанского специалиста Франа Фернандеса.
- Карпаты провели активную трансферную кампанию зимой, подписав шестерых игроков Руха. Новичками "зелено-белых" стали Виталий Холод, Ростислав Лях, Илья Квасница, Эдсон Фернандес, Марко Сапуга и Бабукар Фаал согласно данным Transfermarkt.