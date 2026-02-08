Одним из соперников Карпат на сборах стал шведский клуб ГАИС. Перед стартом спарринга со скандинавами произошел неприятный для фанатов львовян инцидент, сообщает сайт Карпат.

Что произошло в Карпатах?

Клуб проводил онлайн-трансляцию встречи у себя на ютуб-канале. В прямой эфир попала мотивационная речь капитана Карпат Дениса Мирошниченко.

Фанатов возмутило то, что Денис общался с партнерами по команде на русском. Карпаты же сразу отреагировали на этот момент и заявили, что команда сменит капитана.

В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевших место перед сегодняшним контрольным матчем против шведского ГАИС, команда выберет нового капитана. О результатах выборов клуб сообщит дополнительно,

– говорится в заявлении клуба.

Кто станет капитаном Карпат?

В итоге уже на следующий день Карпаты объявили имя нового капитана. Им стал игрок сборной Молдовы Владислав Бабогло. Вице-капитанами стали Амбросий Чачуа и бразильский новичок Эдсон Фернандес.

К слову, осенью прошлого года Бабогло имел конфликт с фанатами Карпаты. Защитник не сдержался после критики болельщиков и выразил немало нецензурных мыслей в их адрес.

