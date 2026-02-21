Укр Рус
21 февраля, 09:26
"Надо помогать Украине": военный из мема принял участие в матче Динамо и Руха в УПЛ

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Военнослужащий Стас Старостенко, известный по вирусному мему, сделал первый удар в матче Динамо – Рух в УПЛ.
  • Матч закончился победой Динамо со счетом 1:0 благодаря голу Матвея Пономаренко на 75-ой минуте, а поле стадиона было в плохом состоянии.

Первый символический удар по мячу в матче Динамо и Руха в Украинской Премьер-лиге сделал военнослужащий Стас Старостенко. Интернет-аудитория помнит его благодаря мему, который стал вирусным в начале полномасштабного вторжения.

Старостенко не словом, а делом воплотил фразу, благодаря которой стал известным. А киевское Динамо пригласило его открыть весеннюю часть украинского чемпионата, написал мужчина в сети Threads.

Кто стал почетным гостем на матче Динамо – Рух?

Стас Старостенко служит в 5-й Штурмовой бригаде под позывным "Юрист". В самом начале полномасштабного вторжения о мужчине узнали по всему миру, когда он прямо посреди эфира израильского телевидения выдал легендарную фразу "Не надо пи***ть, надо помогать Украине".

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика

Как состоялся символический стартовый удар матча УПЛ?

Первый удар в матче Динамо – Рух в УПЛ – смотрите видео:

Как сыграли Динамо и Рух в УПЛ?

  • По данным с сайта УПЛ, киевляне одержали не слишком убедительную победу со счетом 1:0.
  • Единственный гол в противостоянии с львовянами на 75-ой минуте забил нападающий Матвей Пономаренко.
  • Поле стадиона "Динамо" в Киеве было в плохом состоянии, что мешало обеим командам показывать свой футбол.
  • Динамо после победы сократило отставание от лилера ЛНЗ до 6 очков, но команда из Черкасс имеет игру в запасе.
  • Рух идет в УПЛ 11-ым и находится в угрожающей близости к зоне вылета.