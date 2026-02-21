"Треба допомагати Україні": військовий з мему взяв участь у матчі Динамо та Руха в УПЛ
- Військовослужбовець Стас Старостенко, відомий за вірусним мемом, зробив перший удар у матчі Динамо – Рух в УПЛ.
- Матч закінчився перемогою Динамо з рахунком 1:0 завдяки голу Матвія Пономаренка на 75-ій хвилині, а поле стадіону було у поганому стані.
Перший символічний удар по м'ячу у матчі Динамо та Руха в Українській Прем'єр-лізі зробив військовослужбовець Стас Старостенко. Інтернет-авдиторія пам'ятає його завдяки мему, який став вірусним на початку повномасштабного вторгнення.
Старостенко не словом, а ділом втілив фразу, завдяки якій став відомим. А київське Динамо запросило його відкрити весняну частину українського чемпіонату, написав чоловік у мережі Threads.
Хто став почесним гостем на матчі Динамо – Рух?
Стас Старостенко служить у 5-ій Штурмовій бригаді під позивним "Юрист". На самому початку повномасштабного вторгнення про чоловіка дізналися по всьому світу, коли він просто посеред етеру ізраїльського телебачення видав легендарну фразу "Не треба пи***ти, треба допомагати Україні".
Увага! У відео присутня нецензурна лексика
Як відбувся символічний стартовий удар матчу УПЛ?
Перший удар у матчі Динамо – Рух в УПЛ – дивіться відео:
Як зіграли Динамо та Рух в УПЛ?
- За даними з сайту УПЛ, кияни здобули не надто переконливу перемогу з рахунком 1:0.
- Єдиний гол у протистоянні із львів'янами на 75-ій хвилині забив нападник Матвій Пономаренко.
- Поле стадіону "Динамо" у Києві було у поганому стані, що заважало обом командам показувати свій футбол.
- Динамо після перемоги скоротило відставання від лілера ЛНЗ до 6 очок, але команда з Черкас має гру в запасі.
- Рух іде в УПЛ 11-им і перебуває в загрозливій близькості до зони виліту.