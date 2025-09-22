Динамо сенсационно потеряло очки в матче с Александрией

В центральном матче 6-го тура УПЛ Динамо на своем поле принимало Александрию. Серебряный призер прошлого чемпионата сумел сотворить минисенсацию.

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались Динамо и Александрия. Перед отчетным поединком соперники находились на противоположных полюсах таблицы, пишет 24 Канал.

Как гол экс-динамовца Булецы едва не стал самым быстрым в чемпионате?

Команды едва начали матч, как мяч оказался в сетке ворот голкипера Динамо Моргуна. После суматохи вблизи штрафной площади кожаный оказался у Сергея Булецы, который сильным ударом застал врасплох своего бывшего одноклубника. Таймер арбитра зафиксировал 11 секунду матча.

Гол Булецы вполне мог претендовать на самый быстрый в истории элитного дивизиона Украины. Однако по данным официального сайта УПЛ, достижение Романа Яремчука не было превзойдено. Девять лет назад форвард Александрии забил Ворскле на 7,4 секунды.

Такое стремительное начало не смутило подопечных Александра Шовковского. "Бело-синие" искали счастья вблизи ворот Александрии. За пять минут до завершения первого тайма фортуна улыбнулась Бражку. Полузащитник делал передачу в штрафную площадку, но мяч никто не зацепил и он оказался в воротах. 1:1.

На 63-й минуте матча динамовцы вышли вперед. Пихаленок заработал пенальти, который сам хладнокровно реализовал. Казалось, что чемпион доведет поединок до победы, однако другого мнения были подопечные Кирилла Нестеренко.

На 86-й минуте встречи Михавко потерял мяч в центре поля. Его подхватил Булеца, который вывел на ударную позицию Туати Хуссейна. Удар французского вингера оказался точным – 2:2.

Динамо – Александрия 2:2

Голы: Бражко, 40, Пихаленок, 63 (с пен.) – Булеца, 1, Хуссейн, 86

Каково турнирное положение команд?