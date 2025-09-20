Тур начинается в субботу, 20 сентября, матчем в Ковалевцах, где Колос примет ровенский Верес. Также в первый игровой день свою очную встречу проведут Полесье и Кудривка, сообщает 24 Канал.

Интересно прочитать Выучил украинский, не боялся войны и имеет сердце льва: где сейчас хорватский тренер Игор Йовичевич

Какое расписание матчей 6-го тура УПЛ-2025/2026?

Оба украинских гранда Динамо и Шахтер свои матчи проведут в понедельник, 22 сентября. Центральным поединком тура станет противостояние донецкого Шахтера против луганской Зари, которое и закроет программу 6-го тура УПЛ.

20 сентября, 15:30. Колос – Верес

20 сентября, 18:00. Полесье – Кудривка

21 сентября, 13:00. СК Полтава – Металлист 1925

21 сентября, 15:30. ЛНЗ – Рух

21 сентября, 18:00. Эпицентр – Кривбас

22 сентября, 13:00. Оболонь – Карпаты

22 сентября, 15:30. Динамо – Александрия

22 сентября, 18:00. Шахтер – Заря

Турнирная таблица УПЛ-2025/2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Динамо 5 4 1 0 16-5 13 2. Колос 5 4 1 0 8-3 13 3. Шахтер 5 3 2 0 9-4 11 4. Кривбас 5 3 0 2 8-6 9 5. Металлист 1925 5 2 2 1 7-4 8 6. Оболонь 5 2 2 1 6-5 8 7. Заря 5 2 1 2 9-8 7 8 ЛНЗ 5 2 1 2 4-6 7 9. Кудривка 5 2 1 2 9-8 7 10. Верес 5 2 0 3 4-4 6 11. Полесье 5 2 0 3 4-7 6 12. Карпаты 5 0 4 1 7-9 4 13. СК Полтава 5 1 1 3 5-10 4 14. Эпицентр 5 1 0 4 2-7 3 15. Александрия 5 1 0 4 6-11 3 16. Рух 5 1 0 4 4-11 3

Что известно о предыдущем туре УПЛ-2025/2026?

В 5-м туре оба украинских гранда Динамо и Шахтер потеряли очки в выездных встречах. "Динамовцы" расписали ничью с Оболонью, а "горняки" не смогли переиграть харьковский Металлист 1925.

Карпаты тоже удивили со знаком минус. Команда Владислава Лупашко не смогла при поддержке родных трибун переиграть СК Полтаву.

Зато Эпицентр и Александрия одержали свои первые победы в новом сезоне УПЛ.

Вспомним, что Виктор Леоненко в интервью изданию BLIK спрогнозировал победителя и призеров УПЛ сезона-2025/2026.

"Я думаю, те же самые команды, что и всегда – Динамо и Шахтер, а победит пусть сильнейший. Но если у Шахтера будут и дальше такие тяжелые игры, как против Серветта, то чемпионом ему точно не стать. Хотя...У нас Динамо выигрывает чемпионат, а в еврокубках пустышка. Там и Александрия могла стать чемпионом в прошлом сезоне, если бы пометушилась. Что касается третьего места, то тут надо смотреть. Мне кажется, что не Полесье возьмет бронзовые медали", – рассказывал бывший футболист.