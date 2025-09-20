Тур розпочинається у суботу, 20 вересня, матчем у Ковалівців, де Колос прийме рівненський Верес. Також у перший ігровий день свою очну зустріч проведуть Полісся та Кудрівка, повідомляє 24 Канал.

Цікаво прочитати Вивчив українську, не боявся війни та має серце лева: де зараз хорватський тренер Ігор Йовічевіч

Який розклад матчів 6-го туру УПЛ-2025/2026?

Обидва українські гранди Динамо та Шахтар свої матчі проведуть у понеділок, 22 вересня. Центральним поєдинком туру стане протистояння донецького Шахтаря проти луганської Зорі, яке й закриє програму 6-го туру УПЛ.

20 вересня, 15:30. Колос – Верес

20 вересня, 18:00. Полісся – Кудрівка

21 вересня, 13:00. СК Полтава – Металіст 1925

21 вересня, 15:30. ЛНЗ – Рух

21 вересня, 18:00. Епіцентр – Кривбас

22 вересня, 13:00. Оболонь – Карпати

22 вересня, 15:30. Динамо – Олександрія

22 вересня, 18:00. Шахтар – Зоря

Турнірна таблиця УПЛ-2025/2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Динамо 5 4 1 0 16-5 13 2. Колос 5 4 1 0 8-3 13 3. Шахтар 5 3 2 0 9-4 11 4. Кривбас 5 3 0 2 8-6 9 5. Металіст 1925 5 2 2 1 7-4 8 6. Оболонь 5 2 2 1 6-5 8 7. Зоря 5 2 1 2 9-8 7 8 ЛНЗ 5 2 1 2 4-6 7 9. Кудрівка 5 2 1 2 9-8 7 10. Верес 5 2 0 3 4-4 6 11. Полісся 5 2 0 3 4-7 6 12. Карпати 5 0 4 1 7-9 4 13. СК Полтава 5 1 1 3 5-10 4 14. Епіцентр 5 1 0 4 2-7 3 15. Олександрія 5 1 0 4 6-11 3 16. Рух 5 1 0 4 4-11 3

Що відомо про попередній тур УПЛ-2025/2026?

У 5-му турі обидва українські гранди Динамо та Шахтар втратили очки у виїзних зустрічах. "Динамівці" розписало нічию з Оболонню, а "гірники" не змогли переграти харківський Металіст 1925.

Карпати теж здивували зі знаком мінус. Команда Владислава Лупашка не змогла за підтримки рідних трибун переграти СК Полтаву.

Натомість Епіцентр та Олександрія здобули свої перші перемоги у новому сезоні УПЛ.

Пригадаємо, що Віктор Леоненко в інтерв'ю виданню BLIK спрогнозував переможця та призерів УПЛ сезону-2025/2026.

"Я думаю, ті ж самі команди, що і завжди – Динамо і Шахтар, а переможе нехай сильніший. Але якщо у Шахтаря будуть і далі такі важкі ігри, як проти Серветта, то чемпіоном йому точно не стати. Хоча…У нас Динамо виграє чемпіонат, а в єврокубках пустишка. Там і Олександрія могла стати чемпіоном у минулому сезоні, якби пометушилася. Що стосується третього місця, то тут треба дивитися. Мені здається, що не Полісся візьме бронзові медалі", – розповідав колишній футболіст.