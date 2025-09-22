У центральному матчі 6-го туру УПЛ Динамо на власному полі приймало Олександрію. Срібний призер минулого чемпіонату зумів створити мінісенсацію.

У понеділок, 22 вересня, відбувся матч 6-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися Динамо та Олександрія. Перед звітним поєдинком суперники перебували на протилежних полюсах таблиці, пише 24 Канал.

Як гол ексдинамівця Булеци ледве не став найшвидшим у чемпіонаті?

Команди ледве розпочали матч, як м'яч опинився у сітці воріт голкіпера Динамо Моргуна. Після метушні поблизу штрафного майданчика шкіряний опинився у Сергія Булеци, який сильним ударом застукав зненацька свого колишнього одноклубника. Таймер арбітра зафіксував 11 секунду матчу.

Гол Булеци цілком міг претендувати на найшвидший в історії елітного дивізіону України. Однак за даними офіційного сайту УПЛ, досягнення Романа Яремчука не було перевершено. Дев'ять років тому форвард Олександрії забив Ворсклі на 7,4 секунди.

Такий стрімкий початок не знітив підопічних Олександра Шовковського. "Біло-сині" шукали щастя поблизу воріт Олександрії. За п'ять хвилин до завершення першого тайму фортуна посміхнулася Бражку. Півзахисник робив передачу у штрафний майданчик, але м'яч ніхто не зачепив і він опинився у воротах. 1:1.

На 63-й хвилині матчу динамівці вийшли вперед. Піхальонок заробив пенальті, який сам холоднокровно реалізував. Здавалося, що чемпіон доведе поєдинок до перемоги, однак іншої думки були підопічні Кирила Нестеренка.

На 86-й хвилині зустрічі Михавко втратив м'яч у центрі поля. Його підхопив Булеца, який вивів на ударну позицію Туаті Хуссейна. Удар французького вінгера виявився точним – 2:2.

Динамо – Олександрія 2:2

Голи: Бражко, 40, Піхальонок, 63 (з пен.) – Булеца, 1, Хуссейн, 86

Відеоогляд матчу Динамо – Олександрія

