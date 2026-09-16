Легендарный в прошлом нападающий Динамо Максим Шацких в интервью "Украинскому футболу" прокомментировал старт сезона киевлян.

Шацких оценил старт сезона Динамо

Шацких отметил, что старается смотреть все матчи "бело-синих". Бывший форвард подчеркнул неудачное начало сезона для клуба как в чемпионате Украины, так и на европейской арене.

Что касается результатов, то невыход Динамо в основной этап Лиги конференций – это трагедия… В чемпионате тоже стартовали как-то не очень уверенно, особенно болезненным стало поражение от Буковины, но мы видим, что команда оправилась, собралась,

– сказал он.

Бывший футболист добавил, что хотел бы видеть более зрелищную игру в исполнении динамовцев.

"Мне как болельщику хотелось бы видеть более зрелищную игру в исполнении Динамо. Имею в виду и организацию игры, и создание, и реализацию голевых моментов", – резюмировал Шацких.

Ранее Шацких также заявил, что болельщикам киевлян стоит снизить свои ожидания. По его словам, больше нет того легендарного Динамо, которое было когда-то и радовало своих поклонников результатами.

Напомним, Динамо не выступает на групповом этапе Лиги чемпионов с 2021 года, тогда как главный конкурент киевлян в Украине, донецкий Шахтер, регулярно попадает в главный клубный турнир Европы.

В то же время, несмотря на поражение от Буковины, киевляне занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Столичная команда отстает от лидеров на 5 очков, но имеет игру в запасе. Кроме того, в прошлом сезоне команда Игоря Костюка выиграла Кубок Украины.