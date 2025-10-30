"У Динамо лучше тренер": Арда Туран выдал горячий спич после вылета Шахтера из Кубка Украины

Динамо и Шахтер отыграли первый очный матч в сезоне 2025/2026. Судьба свела украинских грандов в одну пару в 1/8 финала Кубка Украины.

Победителем из этой встречи вышло Динамо, которое одержало волевую победу со счетом 2:1. Этот результат изрядно расстроил наставника "горняков" Арду Турана, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Шахтера.

Что сказал Туран после вылета?

Турецкий наставник не стал искать оправдания в действиях судей или нечестной игре Динамо. Туран начал послематчевую пресс-конференцию с поздравлений в сторону киевлян.

Прежде всего, поздравляю Динамо с победой в этом напряженном противостоянии. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем мы сможем снова вернуться к подобным матчам в классическом дерби с 40 тысячами или даже больше болельщиков на украинских стадионах,

– начал тренер Шахтера.

"Также хотел бы отметить арбитраж. Сегодня он был действительно на высоком уровне, мы должны хвалить судей. Что касается игры, то считаю, что первые 15 минут в нашем исполнении были невероятными. Я полностью доволен тем, как игроки выполняли установки. Возможно, они могли выбрать на эти 15 минут лучшие бутсы и правильнее реализовать те моменты, которые у нас возникали. Затем мы потеряли какую-то нашу здоровую сдержанность и под давлением атак соперника во втором тайме немного потеряли концентрацию", – продолжил Арда.

Я очень расстроен, однако мы должны двигаться дальше. Что касается последних 15 минут матча, то у меня будет серьезный разговор со своей командой тет-а-тет в непростом формате. Я проиграл много матчей в своей карьере, однако никогда нельзя проигрывать, отступая назад,

– заявил Туран.

Кроме этого, в интервью FootballHub наставника "горняков" спросили о неудачных заменах с его стороны. Журналист отметил, что Динамо лучше усилило игру со скамейки чем Шахтер. На это Туран ответил комплиментом в сторону Александра Шовковского.

Это потому, что в Динамо лучший главный тренер. Он сумел лучше повлиять на ход событий в матч. Это сказывается, когда вы играете против такого соперника, как Динамо, особенно на их поле. Они чувствуют поддержку родных трибун и создают давление. К сожалению, мы сегодня до конца не сумели с этим давлением справиться,

– резюмировал коуч "горняков".

Напомним, что для Арды Турана отчетный матч против Динамо был первым Классическим дерби в Украине. Турок возглавил Шахтер летом этого года, заменив на посту Марино Пушича.

