"У Динамо лучше тренер": Арда Туран выдал горячий спич после вылета Шахтера из Кубка Украины
- Динамо победило Шахтер со счетом 2:1 в 1/8 финала Кубка Украины.
- Тренер донетчан Арда Туран высказал свое мнение о поражении его команды.
Динамо и Шахтер отыграли первый очный матч в сезоне 2025/2026. Судьба свела украинских грандов в одну пару в 1/8 финала Кубка Украины.
Победителем из этой встречи вышло Динамо, которое одержало волевую победу со счетом 2:1. Этот результат изрядно расстроил наставника "горняков" Арду Турана, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Шахтера.
Что сказал Туран после вылета?
Турецкий наставник не стал искать оправдания в действиях судей или нечестной игре Динамо. Туран начал послематчевую пресс-конференцию с поздравлений в сторону киевлян.
Прежде всего, поздравляю Динамо с победой в этом напряженном противостоянии. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем мы сможем снова вернуться к подобным матчам в классическом дерби с 40 тысячами или даже больше болельщиков на украинских стадионах,
– начал тренер Шахтера.
"Также хотел бы отметить арбитраж. Сегодня он был действительно на высоком уровне, мы должны хвалить судей. Что касается игры, то считаю, что первые 15 минут в нашем исполнении были невероятными. Я полностью доволен тем, как игроки выполняли установки. Возможно, они могли выбрать на эти 15 минут лучшие бутсы и правильнее реализовать те моменты, которые у нас возникали. Затем мы потеряли какую-то нашу здоровую сдержанность и под давлением атак соперника во втором тайме немного потеряли концентрацию", – продолжил Арда.
Я очень расстроен, однако мы должны двигаться дальше. Что касается последних 15 минут матча, то у меня будет серьезный разговор со своей командой тет-а-тет в непростом формате. Я проиграл много матчей в своей карьере, однако никогда нельзя проигрывать, отступая назад,
– заявил Туран.
Кроме этого, в интервью FootballHub наставника "горняков" спросили о неудачных заменах с его стороны. Журналист отметил, что Динамо лучше усилило игру со скамейки чем Шахтер. На это Туран ответил комплиментом в сторону Александра Шовковского.
Это потому, что в Динамо лучший главный тренер. Он сумел лучше повлиять на ход событий в матч. Это сказывается, когда вы играете против такого соперника, как Динамо, особенно на их поле. Они чувствуют поддержку родных трибун и создают давление. К сожалению, мы сегодня до конца не сумели с этим давлением справиться,
– резюмировал коуч "горняков".
Напомним, что для Арды Турана отчетный матч против Динамо был первым Классическим дерби в Украине. Турок возглавил Шахтер летом этого года, заменив на посту Марино Пушича.
Шахтер в сезоне 2025/2026
- "Горняки" пока не слишком впечатляют в текущей кампании. Туран ударно стартовал в Шахтере, пройдя Ильвес и Бешикташ в квалификации Лиги Европы.
- Однако в третьем раунде донецкая команда вылетела от Панатинаикоса в серии пенальти. В конце концов непростая победа над Серветтом позволила Шахтеру оказаться в основной стадии Лиги конференций.
- Правда, там дончане имеют только три балла после матчей с Абердином и Легией. Благодаря этому "горняки" занимают лишь 17 место в турнирной таблице Лиги конференций.
- В чемпионате Шахтер также нередко терял очки и даже разгромно проигрывал ЛНЗ (1:4). Однако после десяти туров подопечные Турана возглавляют турнирную таблицу, опережая Динамо на одно очко.
- Вылет из Кубка Украины стал первой настоящей неудачей для нового тренера. Шахтер впервые с 2019 года завершил выступления в турнире на стадии 1/8 финала.