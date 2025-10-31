Домашнюю победу киевскому клубу принесли голы Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро. После матча в соцсетях жена тренера Динамо продемонстрировала, чем занимается ее звездный муж после долгожданной победы над Шахтером, передает 24 Канал со ссылкой на профиль в инстаграме Марины Кутеповой.

К теме Динамо благодаря волевому камбэку выбило Шахтер из 1/8 финала Кубка Украины

Что делал Шовковский после победы Динамо над Шахтером?

Александр Шовковский не стал как-то громко праздновать победу проход Динамо в четвертьфинал Кубка Украины, выбив на своем пути принципиального соперника. Вместо этого СаШо провел время с семьей.

Возлюбленная коуча киевского клуба показала, как пара провела день вместе. Супруги насладились совместным завтраком, к которому присоединился домашний любимец семьи – агама.

Завтрак сегодня явно не ранний,

Завтрак семьи Шовковского / Скриншот из инстаграма жены тренера киевлян

После чего пара прогулялась на свежем воздухе, насладившись золотой осенью в столице.

Видео прогулки Шовковского с любимой

Отметим, что времени на отдых у СаШо было немного. Ведь уже 2 ноября Динамо во второй раз подряд сыграет против Шахтера. На этот раз в рамках 11-го тура УПЛ-2025/2026 на "Арене Львов". Начало матча – в 18:00 (по Киеву). Это будет важная игра для киевлян, ведь команда Шовковского отстает от лидера сезона Шахтера лишь на один балл. Победа может позволить динамовцам обогнать "горняков" и возглавить турнирную таблицу первенства.

К слову, после победы Динамо над Шахтером в Кубке в соцсетях разлетелось видео празднования гола семьи Андрея Ярмоленко.

Что известно о личной жизни Александра Шовковского?