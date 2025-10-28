Маркевич дал прогноз на матч Динамо – Шахтер в Кубке Украины
- Мирон Маркевич оценил шансы Динамо и Шахтера в матче 1/8 финала Кубка Украины.
- Матч состоится 29 октября в 18:00 на стадионе Динамо в Киеве.
В среду, 29 октября, состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины 2025/2026. Уже на этой стадии сойдутся финалисты прошлого розыгрыша турнира Динамо и Шахтер.
Бывший тренер Днепра, Металлиста и Карпат Мирон Маркевич в комментарии 24 канала высказал мнение, у кого больше шансов пройти в 1/4 финала.
Что сказал Маркевич о Динамо – Шахтере?
По мнению Маркевича, у Динамо и Шахтера равные шансы одержать победу.
Сейчас шансы примерно равны. Я не знаю проблемы команд и они меня не интересуют. Пусть играют, а после матча уже что-то можно говорить. Пока что 50 на 50,
– сказал Маркевич.
К слову. матч Динамо – Шахтер состоится в 18:00. Первое украинское "Классическое" в сезоне 2025/2026 будет принимать стадион Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.
За всю историю Кубка Украины Динамо и Шахтер встречались 15 раз – 10 побед "горняков" и 5 побед "бело-синих". В финале турнира команды сыграли в очном противостоянии семь раз.
В четырех триумфовал столичный клуб, а три завершились победой донецкого коллектива. В прошлом сезоне Шахтер обыграл Динамо в финале Кубка страны в серии пенальти.
Какова статистика матчей между Динамо и Шахтером?
В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью в чемпионате Украины (1:1), (2:2).
За все время существования команды сыграли между собой 52 матча – 19 побед у обеих и 14 ничьих.
После матча в Кубке Украины на Динамо и Шахтер ждет еще одна встреча в чемпионате Украины. Команды встретятся в воскресенье, 2 ноября.