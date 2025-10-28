Маркевич дал прогноз на матч Динамо – Шахтер в Кубке Украины

В среду, 29 октября, состоятся матчи 1/8 финала Кубка Украины 2025/2026. Уже на этой стадии сойдутся финалисты прошлого розыгрыша турнира Динамо и Шахтер.

Бывший тренер Днепра, Металлиста и Карпат Мирон Маркевич в комментарии 24 канала высказал мнение, у кого больше шансов пройти в 1/4 финала.

Читайте также Кубок Украины 2025-2026: расписание матчей и результаты

Что сказал Маркевич о Динамо – Шахтере?

По мнению Маркевича, у Динамо и Шахтера равные шансы одержать победу.

Сейчас шансы примерно равны. Я не знаю проблемы команд и они меня не интересуют. Пусть играют, а после матча уже что-то можно говорить. Пока что 50 на 50,

– сказал Маркевич.

К слову. матч Динамо – Шахтер состоится в 18:00. Первое украинское "Классическое" в сезоне 2025/2026 будет принимать стадион Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.

За всю историю Кубка Украины Динамо и Шахтер встречались 15 раз – 10 побед "горняков" и 5 побед "бело-синих". В финале турнира команды сыграли в очном противостоянии семь раз.

В четырех триумфовал столичный клуб, а три завершились победой донецкого коллектива. В прошлом сезоне Шахтер обыграл Динамо в финале Кубка страны в серии пенальти.

Какова статистика матчей между Динамо и Шахтером?