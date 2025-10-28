Укр Рус
28 октября, 14:41
Динамо – Шахтер: во сколько матч 1/8 финала Кубка Украины

Денис Иваненко
Основные тезисы
  • Матч 1/8 финала Кубка Украины между Динамо и Шахтером состоится 29 октября в 18:00 на стадионе имени Валерия Лобановского.
  • Игру будет обслуживать судейская бригада во главе с Дмитрием Панчишиным, а арбитром VAR будет Николай Балакин.

С сезона-2025/2026 в Кубке Украины по футболу несколько изменился регламент и формат проведения турнира. Благодаря этому он стал более непредсказуемым, а команды УПЛ начинают свой путь с ранних стадий.

Судьбой жеребьевки уже в 1/8 финала очное противостояние проведут киевское Динамо и донецкий Шахтер. Они встретятся в столице на стадионе имени Валерия Лобановского, информирует 24 Канал.

Когда начнется игра Динамо – Шахтер?

Матч между грандами украинского футбола состоится 29 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00.

Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным. Ему будут помогать ассистенты Владимир Думенко и Ярослав Поважный.

Четвертым судьей назначили Дмитрия Кубряка. Арбитром VAR будет работать Николай Балакин, а его ассистентом станет Денис Шурман.

К слову. В этом поединке Динамо попытается прервать неутешительную серию в противостояниях с донецким клубом. Последний раз киевляне побеждали "горняков" в апреле 2021 года, после чего в девяти играх была зафиксирована ничья или же "бело-синие" проигрывали.

Напомним, что накануне прогноз на матч Динамо – Шахтер сделал Йожеф Сабо. Он считает, что будет равная игра, судьбу которой решит серия пенальти.

Что известно о противостоянии Динамо и Шахтера?

  • По данным Transfermarkt, это будет 193-я очная встреча между украинскими грандами. Преимущество имеют динамовцы, которые одержали 82 победы при 48 ничьих и 62 поражениях.

  • Клубы являются с отрывом самыми титулованными в Украине. Только во времена независимости Шахтер добыл 40 трофеев, а Динамо – 39.

  • "Горняки" также имеют преимущество и по победам в Кубке Украины – 15 против 13. Именно дончане являются действующими победителями турнира. Они одолели Динамо в финале в послематчевой серии пенальти.