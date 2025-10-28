Динамо – Шахтер: во сколько матч 1/8 финала Кубка Украины

С сезона-2025/2026 в Кубке Украины по футболу несколько изменился регламент и формат проведения турнира. Благодаря этому он стал более непредсказуемым, а команды УПЛ начинают свой путь с ранних стадий.

Судьбой жеребьевки уже в 1/8 финала очное противостояние проведут киевское Динамо и донецкий Шахтер. Они встретятся в столице на стадионе имени Валерия Лобановского, информирует 24 Канал.

Читайте также "Команда без будущего": инсайдер анонсировал исчезновение клуба УПЛ

Когда начнется игра Динамо – Шахтер?

Матч между грандами украинского футбола состоится 29 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00.

Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным. Ему будут помогать ассистенты Владимир Думенко и Ярослав Поважный.

Четвертым судьей назначили Дмитрия Кубряка. Арбитром VAR будет работать Николай Балакин, а его ассистентом станет Денис Шурман.

К слову. В этом поединке Динамо попытается прервать неутешительную серию в противостояниях с донецким клубом. Последний раз киевляне побеждали "горняков" в апреле 2021 года, после чего в девяти играх была зафиксирована ничья или же "бело-синие" проигрывали.

Напомним, что накануне прогноз на матч Динамо – Шахтер сделал Йожеф Сабо. Он считает, что будет равная игра, судьбу которой решит серия пенальти.

Что известно о противостоянии Динамо и Шахтера?