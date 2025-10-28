Своим мнением относительно будущего "Классического" поделился бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо. Он рассказал, кого считает фаворитом и сделал прогноз на битву грандов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Что сказал Сабо о матче Динамо – Шахтер?

Опытный специалист, который является легендой "бело-синих", верит в команду Александра Шовковского, хотя и понимает, что динамовцам будет непросто. Он объяснил, почему стоило бы перенести встречу и спрогнозировал точный счет.

"Жду интересной игры. Если отталкиваться от последних побед в чемпионате, то Динамо и Шахтер понемногу оживают. Фаворитом считаю Шахтер, потому что дончане имеют лучший состав.

Это будет напряженная игра, может дойти и до драк. На месте УАФ я бы вообще перенес этот матч, потому что у обоих клубов довольно непростой календарь. Будет ничья 1:1 и серия пенальти. Надеюсь, Динамо победит",– заявил Сабо.

Справка. Битва грандов украинского футбола состоится 29 октября на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Матч начнется в 18:00.

По данным Transfermarkt, это будет 193-я очная встреча между Динамо и Шахтером. Преимущество имеют киевляне, которые одержали 82 победы при 48 ничьих и 62 поражениях.

В каком состоянии подходят Динамо и Шахтер к матчу в Кубке?