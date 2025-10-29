Сейчас все украинское футбольное сообщество обсуждает первое "Классическое" в сезоне и делает прогнозы. Своим мнением относительно предстоящего противостояния поделился и бывший форвард "бело-синих" Олег Саленко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Динамо – Шахтер: какой прогноз сделал Саленко?

Звездный экс-футболист считает, что на первый план выйдет физическая готовность соперников. Он отметил также важность мотивации и назвал точный счет встречи.

"В последнее время обе команды наелись в плане переездов, игр. Поэтому, кто будет лучше выглядеть физически, тот и будет иметь больше шансов на победу. Плюс киевлян в том, что вернулся в стартовый состав Андрей Ярмоленко, хорошо выглядел Виталий Буяльский, а это мастерство. У Шахтера пока что все еще идет перестройка.

Но как бы там ни было, встретятся две сильнейшие команды страны, поэтому я жду интересной и бескомпромиссной борьбы. Что касается прогноза, то мне кажется, что Динамо выиграет в один мяч, поскольку у них должно быть больше мотивации из-за того, что в прошлом розыгрыше победу в финале одержал Шахтер. Ставлю на "бело-синих" со счетом 2:1", – сказал Саленко.

К слову. Последний раз команды играли между собой именно в финале Кубка Украины. Тогда матч завершился вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались "горняки".

Отметим, что в комментарии Украинскому футболу прогноз на "Классическое" сделал также Йожеф Сабо. Он думает, что победитель определится уже в послематчевой серии пенальти.

Жду интересной игры. Если отталкиваться от последних побед в чемпионате, то Динамо и Шахтер понемногу оживают. Фаворитом считаю Шахтер, потому что дончане имеют лучший состав. Будет ничья 1:1 и серия пенальти. Надеюсь, Динамо победит,

– заявил Сабо.

Что известно о противостоянии Динамо – Шахтер?