Поединок состоится в столице на стадионе имени Валерия Лобановского. Игра начнется в 18:00, информирует 24 Канал.

Кто будет транслировать матч Динамо – Шахтер?

Это будет первое "Классическое" в нынешнем сезоне. К нему команды подходят в отличном настроении после побед над Кривбассом и Кудривкой с одинаковым счетом 4:0.

Прямую трансляцию поединка покажет канал UPL.TV. Он есть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Volia TV и Киевстар ТВ.

Также матч Динамо – Шахтер будет доступен в свободном доступе. Его будут транслировать в ютубе на УПЛ ТВ и Football Hub.

К слову. Последний раз команды встречались между собой 14 мая в финале Кубка Украины-2024/2025. Тогда в основное время была зафиксирована ничья 1:1, а в послематчевой серии пенальти сильнее оказались "горняки".

Отметим, что накануне в комментарии Украинскому футболу прогноз на украинское "Классическое" сделал Йожеф Сабо. Он предсказал ничью со счетом 1:1 и серию пенальти.

Что известно о противостоянии Динамо и Шахтера в Кубке?