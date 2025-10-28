Поєдинок відбудеться у столиці на стадіоні імені Валерія Лобановського. Гра розпочнеться о 18:00, інформує 24 Канал.

Хто транслюватиме матч Динамо – Шахтар?

Це буде перше "Класичне" в нинішньому сезоні. До нього команди підходять у чудовому настрої після перемог над Кривбасом і Кудрівкою з однаковим рахунком 4:0.

Пряму трансляцію поєдинку покаже канал UPL.TV. Він є на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Volia TV та Київстар ТБ.

Також матч Динамо – Шахтар буде доступний у вільному доступі. Його транслюватимуть у ютубі на УПЛ ТБ і Football Hub.

До слова. Востаннє команди зустрічалися між собою 14 травня у фіналі Кубка України-2024/2025. Тоді в основний час було зафіксовано нічию 1:1, а в післяматчевій серії пенальті сильнішими виявилися "гірники".

Зазначимо, що напередодні в коментарі Українському футболу прогноз на українське "Класичне" зробив Йожеф Сабо. Він передбачив нічию з рахунком 1:1 і серію пенальті.

Що відомо про протистояння Динамо та Шахтаря в Кубку?