В Польше выступили с заявлением о Динамо и ждут ответа на вопросы
- Динамо Киев проведет товарищеский матч против польской Короны в Турции, где команда находится на тренировочных сборах.
- Главный тренер Короны, Яцек Зелиньски, отметил, что этот матч поможет ответить на вопросы, которые давно беспокоили команду, и подчеркнул важность спаррингов против высококлассных соперников.
Динамо сейчас готовится к весенней части сезона. Киевский клуб находится на тренировочных сборах в Турции, где 20 января проведет товарищеский матч против польской Короны.
Главный тренер Яцек Зелиньски высказался относительно игры против "бело-синих". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Динамо Киев от Шурика".
Что сказал Зелиньски о матче с Динамо?
Наставник Короны заявил, что они тщательно подбирали соперника и рады сыграть с Динамо. По словам Зелиньски этот матч будет замечательным, ведь киевляне каждый сезон играют в еврокубковых турнирах.
Верю, что этот матч ответит на вопросы, которые нас давно беспокоили. Наши спарринг-партнеры демонстрируют разные стили игры, и это высококлассные соперники. Именно поэтому мы ездим на тренировочные сборы в теплые страны – чтобы извлечь максимальную пользу из таких игр,
– высказался тренер.
Напомним, что за Динамо крайне провалило первую половину сезона 2025 – 2026. Бывший футболист киевлян Николай Морозюк в комментарии Sport.ua высказался о неудачных результатах "бело-синих".
"В Динамо всегда приходится действовать под давлением. И уже при первом же неудачном результате идет критика. В такие моменты на первый план должен выходить главный тренер, который не должен дать игрокам опуститься в психологическую яму. Но когда после первой, второй, третьей осечки команда начинала играть, то по лицам ребят видно, что они не верят в свои силы",
– заявил Морозюк.
В каком положении сейчас Динамо?
В начале сезона Динамо не смогло пробиться в Лигу чемпионов, а также вылетело из плей-офф отбора в Лигу Европы.
В Лиге конференций "бело-синие" не прошли дальше основного этапа. А в конце ноября после неудачи с Омонией был уволен Александр Шовковский и его тренерский штаб, а команду возглавил Игорь Костюк.
В чемпионате Украины киевский клуб занимает 4 место в турнирной таблице – они отстают на 9 очков от лидеров чемпионата ЛНЗ и Шахтера.