В Польше выступили с заявлением о Динамо и ждут ответа на вопросы

Динамо сейчас готовится к весенней части сезона. Киевский клуб находится на тренировочных сборах в Турции, где 20 января проведет товарищеский матч против польской Короны.

Главный тренер Яцек Зелиньски высказался относительно игры против "бело-синих". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Динамо Киев от Шурика".

Что сказал Зелиньски о матче с Динамо?

Наставник Короны заявил, что они тщательно подбирали соперника и рады сыграть с Динамо. По словам Зелиньски этот матч будет замечательным, ведь киевляне каждый сезон играют в еврокубковых турнирах.

Верю, что этот матч ответит на вопросы, которые нас давно беспокоили. Наши спарринг-партнеры демонстрируют разные стили игры, и это высококлассные соперники. Именно поэтому мы ездим на тренировочные сборы в теплые страны – чтобы извлечь максимальную пользу из таких игр,

– высказался тренер.

Напомним, что за Динамо крайне провалило первую половину сезона 2025 – 2026. Бывший футболист киевлян Николай Морозюк в комментарии Sport.ua высказался о неудачных результатах "бело-синих".

"В Динамо всегда приходится действовать под давлением. И уже при первом же неудачном результате идет критика. В такие моменты на первый план должен выходить главный тренер, который не должен дать игрокам опуститься в психологическую яму. Но когда после первой, второй, третьей осечки команда начинала играть, то по лицам ребят видно, что они не верят в свои силы",

– заявил Морозюк.

В каком положении сейчас Динамо?