Суркис громко опозорился на матче Динамо: киевляне потерпели разгромное поражение от новичка УПЛ

В чемпионате Украины завершился четвертый тур сезона 2026/2027. В последнем матче уик-энда выступало киевское "Динамо", которое пока разочаровывало болельщиков.

Соперники подопечных Игоря Костюка приехали в гости к новичку УПЛ Буковине. Однако из-за неготовности стадиона в Черновцах матч прошел в Каменце-Подольском, сообщает 24 Канал.

Как опозорился Суркис

Первые два матча в УПЛ киевляне выиграли не без проблем. "Бело-синие" одержали победы со счетами 2:1 над Вересом и Колосом. Однако матч против Буковины обернулся для Динамо провалом.

Игорь Костюк не мог рассчитывать на основного вратаря Руслана Нещерета, который восстанавливается после травмы. Из-за этого в шестой раз подряд с самого начала в воротах киевлян вышел 20-летний Вячеслав Суркис.

Буковина – Динамо 3:0

Голы: Кожушко, 12, Суркис, 55 (автогол), Ильин, 83.

Сын бывшего президента киевлян Григория Суркиса в итоге стал главным антигероем матча. В первом тайме Вячеслав провалился после паса от Тиаре и не успел выбить мяч.

Его обошел Олег Кожушко, который и отправил мяч в ворота. Позже нападающий Буковины во второй раз забил еще до перерыва, но судья отменил гол.

Однако во втором тайме Суркис снова подставил свою команду. После подачи с фланга мяч завис в штрафной Динамо, и его попытался забрать вратарь.

Однако Вячеслав не удержал мяч в руках и забросил его в свои ворота. В итоге через пять минут после второй результативной ошибки тренер заменил Суркиса и новичка Илью Ольхового.

В итоге Динамо не смогло отыграть ни одного гола. Более того, в концовке матча Ильин удачно замкнул навес с фланга и довел счет до разгромного.

Обзор матча Буковина – Динамо: смотреть видео

Это первое поражение киевлян в этом сезоне УПЛ. Динамо опустилось аж на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, но при этом у "бело-синих" есть еще матч в запасе.

Отставание от лидера таблицы Карпат составляет четыре очка. Напомним, что Динамо уже завершило выступления в еврокубках после вылета из Лиги конференций от Карабаха.