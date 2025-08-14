Во вторник, 12 августа, состоялись ответные матчи третьего раунда квалификации к основной сетке Лиги чемпионов-2025/2026. В одном из них Динамо сыграло против кипрского Пафоса.

"Бело-синие" уступили на выезде 2:0 (3:0 по итогам двух матчей) и вылетели из Лиги чемпионов. Руководство клуба размышляет над сменой Александру Шовковскому, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Кто заменит Шовковского в Динамо?

По имеющейся информации, Игорь Суркис в ближайшие сроки определится с будущим Александра Шовковского в Динамо. Президент столичного клуба уже нашел замену тренеру после вылета от Пафоса в Лиге чемпионов.

В случае увольнения Шовковского Динамо возглавит его ассистент. Шанс поработать во главе "бело-синих" получит Олег Гусев, но только как исполняющий обязанности главного тренера.

К слову. Александр Шовковский возглавил Динамо в 2023 году. В прошлом сезоне под его руководством "бело-синие" завоевали золотые медали чемпионата Украины.

Отметим, что Динамо после вылета от Пафоса в Лиге чемпионов попало в плей-офф Лиги Европы. "Бело-синие" встретятся с победителем пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

Напомним, что Олег Гусев играл за Динамо с 2003 по 2018 год. В тренерский штаб киевлян легенда "бело-синих" попал в 2020 году.

Ранее сообщали о том, что Олег Федорчук разнес Динамо за поражение Пафосу в Лиге чемпионов. Украинский тренер назвал слабые стороны столичного клуба.