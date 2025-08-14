Александр Шовковский не планирует рассчитывать на 25-летнего форварда. Сам Рамирес также не намерен оставаться в клубе, пишет 24 Канал со ссылкой на "Динамовец".

Какова судьба Рамиреса?

Нападающий Динамо Эрик Рамирес вернулся из аренды в аргентинском Тигре, однако его будущее в Украине выглядит туманным.

По данным источника, главный тренер киевлян Александр Шовковский не планирует на него рассчитывать, а сам венесуэлец также не изъявляет желания оставаться в команде.

В прошлом сезоне Рамирес провел восемь матчей, не записав на свой счет ни одного результативного показателя. Контракт форварда с Динамо действует до 30 июня 2026 года.

