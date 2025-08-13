"Бело-синие" уступили киприотам со счетом 2:0 и вылетели из Лиги чемпионов. Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал поражение киевлян, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Как Федорчук прокомментировал поражение от Пафоса?

Олек Федорчук заявил, что у Динамо не было четкого плана, как одолеть Пафос и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Специалист отметил, что после первого матча можно было сказать о недооценке соперника.

Федорчук также сделал акцент на слабых местах Динамо. Тренер считает, что вся оборона "бело-синих" не соответствует современным стандартам, а Владислав Ванат на острие атаки зависит полностью от партнеров.

Олег Федорчук отметил, что партнерам Ваната не хватило креатива, чтобы вывести нападающего на свидание с голкипером Пафоса. Специалист подчеркнул, что в матче слабо выглядели ветераны команды – Буяльский и Ярмоленко.

Одним словом – позор. О действиях подопечных Александра Шовковского в Лимассоле точнее и не скажешь. В свое время динамовцы уже вылетали из Лиги чемпионов от швейцарского Туна, теперь вот подошла очередь малоизвестного Пафоса. И самое обидное, что победы киприотов не назовешь случайными. Хорошо, что хотя бы разгрома удалось избежать,

– сказал Федорчук.

Напомним, что теперь Динамо продолжит еврокубковый сезон в раунде плей-офф Лиги Европы 2025/2026. "Бело-синие" встретятся с победителем пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

