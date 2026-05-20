Динамо – обладатель Кубка Украины 2025/2026

Сенсации не случилось: киевское Динамо добыло единственный трофей в сезоне, переиграв Чернигов в финале Кубка Украины. Но клуб из Первой лиги смог подарить интригу и проявил свой бойцовский характер.

Игры "до первого забитого" не случилось: аутсайдеры неожиданно смогли ответить на пропущенный мяч. Но во втором тайме класс Динамо сыграл решающую роль, пишет 24 Канал.

Как сыграли Динамо и Чернигов в финале Кубка Украины?

Игровое преимущество киевлян было безоговорочным, но мяч упорно не шел в ворота черниговцев. Взятие ворот в исполнении Виталия Буяльского арбитры отменили из-за офсайда, который подтвердили арбитры ВАР.

Но хавбек, который вывел Динамо на финал с капитанской повязкой, все же открыл счет: на 26-ой минуте мяч так выкатился под удар Буяльскому, что он фактически исполнил пенальти с игры, 1:0.

Гол Буяльского, Динамо – Чернигов 1:0 – смотрите видео

И тут, казалось, главный план Чернигова на игру, который заключался в том, чтобы не пропустить и тянуть матч до овертаймов и пенальти, провалился. Но команда удивила всех.

Аутсайдеры заработали стандарт неподалеку ворвит Динамо, навес Шалфеева пошел точно на голову Анатолию Романченко, а тот сравнял счет – 1:1, сенсация на табло.

Гол Романченко, Динамо – Чернигов 1:1 – смотрите видео

На перерыв черниговцы вообще могли идти лидерами, но Денис Безбородько не реализовал стопроцентный шанс, выйдя один на один с голкипером киевлян Нещеретом.

Во втором тайме киевляне все же расставили все по своим местам. Классную комбинацию завершил вторым результативным ударом Буяльский – дубль у капитана.

Гол Буяльского, Динамо – Чернигов 2:1 – смотрите видео

А затем на поле вышел Андрей Ярмоленко, для которого это был, возможно, последний финал Кубка Украины в карьере игрока. Без гола легенда клуба не ушел: это была действительно гроссмейстерская работа с мячом. Взятие ворот 7-ый номер не праздновал, поскольку является воспитанником черниговского футбола – красивый жест.

Гол Ярмоленко, Динамо – Чернигов 3:1 – смотрите видео

3:1 в итоге – Кубок достается Динамо.

Кто теперь самый титулованный клуб Украины?

Для Динамо это уже 14 Кубок Украины. По этому показателю киевляне уступают Шахтеру – у "горняков" 15 таких трофеев.

Зато по общему количеству добытых наград времен независимой Украины у двух украинских грандов теперь равенство: 40 – 40. Ведь у Динамо 17 чемпионств против 16 у Шахтера, а также обе команды имеют по 9 Суперкубков.