Онлайн-трансляция матча Динамо – Заря в чемпионате Украины

Киевская и луганская команды играют в рамках 21 тура УПЛ. Динамо уверенно лидирует, тогда как Заря вышла на 6 место и рвется в еврокубки.

Во вторник, 11 марта, в чемпионате Украины стартует 21 тур УПЛ сезона 2024-2025. Одним из центральных матчей дня станет бой между Динамо и Зарей в Киеве, сообщает 24 Канал.

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Непобедимое Динамо

Киевский клуб продолжает уверенно шагать к чемпионству. Команда Александра Шовковского опережает Александрию на шесть баллов, а Шахтер – аж на 10 после 20-го тура УПЛ.

Правда, у "горняков" есть матч в запасе, но гандикап все равно впечатляющий. Кроме этого, Динамо еще не проигрывало в текущем сезоне УПЛ. Заря же умеет создавать проблемы для "бело-синих".

В последних 15 очных матчах луганчане семь раз отобрали очки у Динамо. Впрочем, в первом круге столичный клуб одержал комфортную победу со счетом 2:0 благодаря голам Буяльского и Брагара.

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Матч Динамо – Заря пройдет 11 марта в Киеве на стадионе "Динамо имени Валерия Лобановского". Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте 24 Канала. Начало – в 15:30.

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