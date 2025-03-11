У вівторок, 11 березня, в чемпіонаті України стартує 21 тур УПЛ сезону 2024-2025. Одним з центральних матчів дня стане бій між Динамо та Зорею у Києві, повідомляє 24 Канал.

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Непереможне Динамо

Київський клуб продовжує впевнено крокувати до чемпіонства. Команда Олександра Шовковського випереджає Олександрію на шість балів, а Шахтар – аж на 10 після 20-го туру УПЛ.

Правда, у "гірників" є матч в запасі, але гандикап все одно вражаючий. Крім цього, Динамо ще не програвало в поточному сезоні УПЛ. Зоря ж вміє створювати проблеми для "біло-синіх".

В останніх 15 очних матчах луганці сім разів відібрали очки у Динамо. Втім у першому колі столичний клуб здобув комфортну перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Буяльського та Брагару.

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Матч Динамо – Зоря пройде 11 березня в Києві на стадіоні "Динамо імені Валерія Лобановського". Пряма трансляція зустрічі буде доступна на сайті 24 Каналу. Початок – о 15:30.

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