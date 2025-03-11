Український голкіпер Денис Бойко офіційно оголосив про завершення кар'єри. Він подякував усім, кого зустрів на професійному шляху, пише 24 канал з посиланням на інстаграм голкіпера.

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Бойко повісив бутси на цвях

Гравець написав пост у соцмережах, в якому висловив вдячність усім причетним, а також вибачився за свою поведінку.

"Хочу подякувати без виключення усім кого я зустрів на своєму професійному футбольному шляху! Моє імʼя і моя карʼєра були б неможливі без людей з якими я грав, працював і спілкувався починаючи з 7 років і по сьогоднішній день! Завойовані трофеї, радість перемог і гіркота поразок, конкуренція, дружба, постійні переїзди і заїзди на базу всі ці речі зробили мене тим ким я є сьогодні!

Вибачте якщо я когось образив або комусь не подобалась моя поведінка, це лише емоції, а я лише людина, яка може помилятись як і усі в нашому світі!

Кожен день без виключення я віддавав всього себе на футбольному полі за для команди і досягнення результату тому сьогодні я маю можливість закінчити свою професійну карʼєру з чистою совістю!

Футбол - це моє життя! Дякую за увагу і до зустрічі! Назавжди ваш 71-й номер Денис Бойко або Кінг Конг", – написав Денис.

Житомирське Полісся також висловило подяку Бойку за його внесок у розвиток клубу.

Довідка. Останнім клубом Дениса Бойка було Полісся, яке він покинув влітку 2024 року.

Відзначимо, що за свою кар'єру голкіпер також виступав за такі клуби, як Дніпро, Бешикташ та Динамо.