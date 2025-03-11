Украинский голкипер Денис Бойко официально объявил о завершении карьеры. Он поблагодарил всех, кого встретил на профессиональном пути, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм голкипера.

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Бойко повесил бутсы на гвоздь

Игрок написал пост в соцсетях, в котором выразил благодарность всем причастным, а также извинился за свое поведение.

"Хочу поблагодарить без исключения всех кого я встретил на своем профессиональном футбольном пути! Мое имя и моя карьера были бы невозможны без людей с которыми я играл, работал и общался начиная с 7 лет и по сегодняшний день! Завоеванные трофеи, радость побед и горечь поражений, конкуренция, дружба, постоянные переезды и заезды на базу все эти вещи сделали меня тем кем я являюсь сегодня!

Извините если я кого-то обидел или кому-то не нравилась мое поведение, это только эмоции, а я только человек, который может ошибаться как и все в нашем мире!

Каждый день без исключения я отдавал всего себя на футбольном поле для команды и достижения результата поэтому сегодня я имею возможность закончить свою профессиональную карьеру с чистой совестью!

Футбол - это моя жизнь! Спасибо за внимание и до встречи! Навсегда ваш 71-й номер Денис Бойко или Кинг Конг", – написал Денис.

Житомирское Полесье также выразило благодарность Бойко за его вклад в развитие клуба.

Справка. Последним клубом Дениса Бойко было Полесье, которое он покинул летом 2024 года.

Отметим, что за свою карьеру голкипер также выступал за такие клубы, как Днепр, Бешикташ и Динамо.