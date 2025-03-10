Зимой руководство ФСК Мариуполь надеялось спасти команду. Однако поиски потенциального инвестора завершились безрезультатно, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также Вернулся спасать команду от вылета: клуб УПЛ представил нового-старого тренера

Окончательная точка в истории клуба

Главный тренер ФСК Мариуполь Олег Красноперов сообщил, когда будет отправлено письмо о снятии команды с чемпионата.

"Буду лаконичным. Так и не нашлось желающих подставить нам плечо. Сейчас на контракте остались только два игрока, остальные – трудоустроились в других командах.

Вчера разговаривал с клубным руководством. Как меня проинформировали, 11 марта будет отправлено официальное письмо в УАФ и ПФЛ о снятии Мариуполя с Первой лиги из-за финансовых проблем. Дальше ждать поддержки нет смысла", – отметил Красноперов.

Справка. В начале военной агрессии приостановил свое существование представитель УПЛ ФК Мариуполь. Команда Яруд из Мариуполя, которая играла во Второй лиге, переехала в Киев и сменила название на ФСК Мариуполь. Начиная с сезона-2022/23 команда Олега Красноперова выступала в Первой лиге.

Финансовые трудности Мариуполя

Напомним, что финансовые проблемы у команды появились еще на старте чемпионата, когда главный спонсор отказался от финансирования. Несмотря на трудности, ФСК Мариуполь сумел доиграть осеннюю часть чемпионата, надеясь зимой найти нового инвестора.

Были слухи, что в приобретении клуба был заинтересован экс-игрок Шахтера Ярослав Ракицкий. Однако дальше разговора дело не пошло.

В первой части сезона команда Олега Красноперова претендовала на выход в чемпионскую группу. Но в итоге ФСК Мариуполь занял 6 место в группе Б и оказался в группе выбывания.

Очень жаль, что команда из оккупированного россиянами Мариуполя исчезнет с футбольной карты Украины. Клуб служил постоянным напоминанием миру о прекрасном украинском городе, который захватили и разрушили нелюди из соседней страны-террористки.