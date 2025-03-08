Чемпіонат України з футболу перетнув позначку у дві третини сезону. Матчі 20 туру почались здебільшого відбулись у четвер-п'ятницю через зміщення наступного туру, повідомляє 24 Канал.
До теми Динамо завдяки автоголу на останніх хвилинах вирвало перемогу в матчі з ЛНЗ
Знизилась результативність
У восьми іграх туру команди оформили всього 16 голів, тобто в середньому по 2 м'яча за матч. Це низький показник для нашого чемпіонату, хоча лише в одній грі була нульова нічия. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:
Полісся – Чорноморець 3:1
Ворскла – Карпати 0:0
ЛНЗ – Динамо 1:2
Шахтар – Кривбас 1:1
Лівий Берег – Верес 2:0
Колос – Олександрія 0:1
Зоря – Оболонь 2:1
Інгулець – Рух 0:1
Основні моменти 20 туру
Якщо минулого туру київське Динамо втратило очки, то цього оступився вже Шахтар. Команда Маріно Пушича показала невиразну гру проти Кривбасу, з яким розписала нічию 1:1.
Кияни також були близькі до втрати очок в Черкасах, але автогол Путрі став посмішкою фортуни для "біло-синіх". Як підсумок, Динамо повернуло десятиочкову перевагу над Шахтарем та знову змусило говорити про себе як про явного фаворита на чемпіонство.
Олександрія також присутня в гонці. Команда Ротаня мінімально здолала Колос та зберегла відставання у шість очок. А ось боротьба за четверте єврокубкове місце лише загострюється.
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На четверте місце вибралось Полісся після перемоги над Чорноморцем та осічки Кривбаса. Також неподалік знаходяться Зоря і Карпати, хоча львів'яни не змогли взяти три очки на полі Ворскли.
Самі полтавці продовжують розчаровувати. Підопічні Максимова вже шість матчів без перемог та на 14-му місці. А ось Лівий Берег навпаки віддаляється від зони перехідних зустрічей завдяки двом перемогам в останніх іграх..
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|20
|15
|5
|0
|42-13
|50
|2
|Олександрія
|20
|13
|5
|2
|29-16
|44
|3
|Шахтар
|19
|12
|4
|3
|46-16
|40
|4
|Полісся
|20
|9
|7
|4
|28-17
|34
|5
|Кривбас
|19
|9
|5
|5
|23-19
|32
|6
|Зоря
|19
|9
|1
|9
|23-23
|28
|7
|Карпати
|20
|8
|4
|8
|23-23
|28
|8
|Рух
|20
|6
|8
|6
|22-17
|26
|9
|Верес
|20
|6
|7
|7
|22-27
|25
|10
|Лівий Берег
|20
|6
|4
|10
|12-21
|22
|11
|ЛНЗ
|20
|6
|4
|10
|20-29
|22
|12
|Колос
|20
|3
|9
|8
|13-17
|18
|13
|Оболонь
|20
|4
|6
|10
|12-31
|18
|14
|Ворскла
|20
|4
|6
|10
|16-27
|18
|15
|Чорноморець
|20
|4
|3
|13
|14-30
|15
|16
|Інгулець
|19
|2
|6
|11
|14-33
|12
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 11
- Георгій Судаков (Шахтар) – 10
- Олексій Гуцуляк (Полісся) – 10
- Артем Бондаренко (Шахтар) – 9
- Єгор Твердохліб (Кривбас) – 8
- Олександр Філіппов (Олександрія) – 8
- Олександр Назаренко (Полісся) – 7
- Петар Мічин (Зоря) – 7
- Амбросій Чачуа (Карпати) – 6
- Ігор Краснопір (Карпати) – 6
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Розклад 21 туру чемпіонату України
- 11 березня (вівторок), 13:00. Олександрія – Оболонь
- 11 березня (вівторок), 15:30. Динамо – Зоря
- 11 березня (вівторок), 15:30. Верес – Полісся
- 11 березня (вівторок), 18:00. Карпати – Шахтар
- 15 березня (субота), 15:30. Кривбас – Лівий Берег
- 15 березня (субота), 15:30. Рух – Ворскла
- 16 березня (неділя), 13:00. Інгулець – Чорноморець
- 16 березня (неділя), 15:30. ЛНЗ – Колос